Башкирия встретит ноябрь дождями

В среду, 1 ноября, по данным синоптиков, ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега, слабый гололед, налипание мокрого снега на провода и деревья. Ветер южный умеренный, в отдельных районах порывы до сильного. Температура воздуха ночью -2,+3°, днем 0,+5°