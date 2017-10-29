В Уфе патруль ГИБДД перекрыл улицу ради пешехода на костылях

- Данного сотрудника установили. Оказался очень скромным. Он себя не считает героем. Это его ежедневная работа. Когда дедушка на костылях переходил дорогу, инспектор подъехал и помог ему. Пока переходил дорогу, он провел беседу с дедушкой, который оказался инвалидом. В данной ситуации инспектор ДПС поступил правильно, предотвратил дорожно-транспортное происшествие. Дедушка обещал, что в дальнейшем не будет нарушать правила дорожного движения, - пояснил Ильнур Садыков.