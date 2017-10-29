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В Уфе патруль ГИБДД перекрыл улицу ради пешехода на костылях

29 октября 2017, 15:27
Данное происшествие вызвало широкий резонанс в соцсетях.

Резонансный дорожный инцидент произошел поздно вечером на проспекте Октября в Уфе. Он попал в объектив уличных видеокамер компании «Уфанет», а далее оказался уже в соцсетях. На видео отчетливо видно, как пожилой мужчина на костылях пытается преодолеть широкую проезжую часть. Автомобили, ехавщие на большой скорости, едва успевали притормозить, чтобы не сбить его.

Помощь отчаянному пешеходу пришла неожиданно в виде патурльного автомобиля ГИЮЪБДД, который преградил путь встречному транспорту, проводив пешехода до противоположного тротуара.

Как выяснилось, пешеход по состоянию здоровья не смог спуститься в подземный переход и решил пойти через проезжую часть.

Оценку действиям своего подчиненного дал начальник столичного отдела ГИБДД Ильнур Садыков.

- Данного сотрудника установили. Оказался очень скромным. Он себя не считает героем. Это его ежедневная работа. Когда дедушка на костылях переходил дорогу, инспектор подъехал и помог ему. Пока переходил дорогу, он провел беседу с дедушкой, который оказался инвалидом. В данной ситуации инспектор ДПС поступил правильно, предотвратил дорожно-транспортное происшествие. Дедушка обещал, что в дальнейшем не будет нарушать правила дорожного движения, - пояснил Ильнур Садыков.

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