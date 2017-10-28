Суд в Сибае оштрафовал участников собрания в защиту башкирского языка

8 октября этого года в Сибае состоялось собрание. Участники требовали, чтобы власти республики установили статус башкирского языка, как государственного. Они считают, что изучению башкирского языка в школах республики должно уделяться столько же времени, сколько и русскому. Также активисты считают, что выпускники республиканских школ должны сдавать Единый госэкзамен по башкирскому языку. В резолюцию также были включены требования о том, чтобы претенденты на должности государственной и муниципальной службы при приеме на работу сдавали экзамен по башкирскому языку.