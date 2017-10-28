Башкирия может получить от Башнефти более 6 млрд рублей дивидендов

В этих условиях Совет директоров ПАО АНК «Башнефть» посчитал, что выплата дивидендов не нарушит стабильную работу компании, при этом позволит Обществу выполнить свои обязательства перед акционерами в соответствии с дивидендной политикой. В частности, выплата промежуточных дивидендов позволит сохранить объем финансовых поступлений от компании «Башнефть» в адрес Республики Башкортостан в текущем году, включая налоговые платежи, дивиденды и финансирование социальных программ на уровне 2016 года, в соответствии с Соглашением о сотрудничестве».