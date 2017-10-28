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Башкирия может получить от Башнефти более 6 млрд рублей дивидендов

28 октября 2017, 05:01
Компания планирует выплатить эти деньги по итогам 9 месяцев этого года.

Башкирия за девять месяцев этого года может получить от «Башнефти» около 6,6 млрд руб. дивидендов, сообщает ТАСС со ссылкой на главу республики Рустэма Хамитова.

- Совет директоров "Башнефти" на своем заседании уже принял рекомендации направить на выплату дивидендов 26,3 млрд рублей. Безусловно, мы поддерживаем и приветствуем это решение. Таким образом, в бюджет Башкортостана в декабре этого года поступит 6,6 млрд рублей дивидендов на республиканский пакет акций, - цитирует его слова новостной портал.

Хамитов отметил, что это значительно больше прогнозной суммы.

-Когда мы верстали бюджет на этот год, то закладывали цифру 5 млрд рублей. Несомненно, более значимые поступления от доли республики в "Башнефти" будут способствовать росту устойчивости и сбалансированности нашего бюджета, - сказал он.

В компании пояснили, что совет директоров ПАО АНК «Башнефть» 26 октября принял решение созвать Внеочередное общее Собрание акционеров компании 1 декабря 2017 года и рекомендовал акционерам выплатить дивиденды по результатам 9 месяцев 2017 года на общую сумму 26,344 млрд рублей из расчета 148,31 рублей на одну обыкновенную и одну привилегированную акцию.

Несмотря на сложную макроэкономическую ситуацию, волатильность на рынках и меняющееся налоговое окружение, менеджмент «Башнефти» обеспечил выполнение производственной программы и достойные финансовые результаты.

В этих условиях Совет директоров ПАО АНК «Башнефть» посчитал, что выплата дивидендов не нарушит стабильную работу компании, при этом позволит Обществу выполнить свои обязательства перед акционерами в соответствии с дивидендной политикой. В частности, выплата промежуточных дивидендов позволит сохранить объем финансовых поступлений от компании «Башнефть» в адрес Республики Башкортостан в текущем году, включая налоговые платежи, дивиденды и финансирование социальных программ на уровне 2016 года, в соответствии с Соглашением о сотрудничестве».

По итогам 2015 года Башкирия получила 7,2 млрд рублей в качестве дивидендов "Башнефти", по итогам 2014 года - 5 млрд рублей.

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