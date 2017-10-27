Мэрия Уфы отсудила у застройщика почти 46 млн рублей

Как следует из материалов дела, в январе 2014 года компания «СТ-девелопер» по договору развития застроенной территории взяла взялась за освоение квартала, ограниченного Уфимским шоссе и улицами Сипайловской, Ватутина, Нуриева. На этом месте находились 46 частных жилых домов, которые необходимо было расселить. Застройщик получил данный квартал за 50,6 млн рублей. По условиям договора, он обязался за три года расселить местных жителей за свой счет либо компенсировав городу затраты на расселение. А затем предполагалось строить на данном месте многоэтажные дома.