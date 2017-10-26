В Башкирии педагоги обещали банкирам повысить финансовую грамотность детей

Как сообщил Медакорсети начальник административного отдела отделения Национального банка по Республике Башкортостан Уральского главного управления Центрального банка России Шамиль Аминов, скорее всего, теперь основы финансовой грамотности появятся в школах не только в форме факультативных занятий, но и будут включены в курс обществознания, чтобы в рамках этого предмета обеспечить максимальный охват детей.