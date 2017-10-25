На Ufa Digital Day представят технологии таргетирования и георекомендаций

«Мы также представим георекомендательный сервис МегаФона, основанный на BIGDATA с использованием обезличенных данных. Он позволяет анализировать рынок по платежеспособности и демографическим данным, грамотно определять месторасположение точек продаж, их потенциал. Наши маркетинговые предложения разрабатываются на основе BIGDATA, и результаты их внедрения говорят о высокой эффективности этой современной технологии», - комментирует руководитель по маркетингу корпоративного рынка компании «МегаФон» в Поволжье Елена Зиновьева.