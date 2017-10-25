Бюджетные мытарства Башкирии

Проблемой является и исполнительская дисциплина. В результате чего даже выделенные бюджетные средства осваиваются не в полном объеме. Так на 2017 год из бюджета Республики Башкортостан запланировано выделить на указанные цели 600 млн рублей, а по состоянию на 29 сентября 2017 года было перечислено 301,4 млн. рублей, т.е. 50,4 % от выделенных средств. В этом году на 1 сентября 2017 года жилыми помещениями были обеспечены 247 сирот, это на 30 % меньше по сравнению с 2016 годом. Маловероятно, что за оставшиеся 3 месяца республика в полном объеме профинансирует оставшуюся часть своих обязательств. Зато за счет сирот республика улучшит свои позиции в рейтинге по эффективности бюджетных расходов. А сотни сирот останутся без положенного им жилья. К сожалению, наших чиновников волнует только улучшение позиций в очередном формальном рейтинге, а не то, что бездомные сироты из-за их бездействия десятилетиями будут ждать, когда у них появится свое жилье.