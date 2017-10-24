Как выгодно купить квартиру в Уфе

Вы живете далеко от центра города и для того, чтобы добраться до работы, приходится тратить много времени. Своя квартира находится в отдаленном районе, а на покупку новой не хватает средств. Тогда вам пригодится квартирный «трейд-ин». Тот же «Госстрой» сегодня предлагает жилье в благоустроенных районах с отличной транспортной доступностью – на Горсовете, в Зеленой роще, Кузнецовском затоне и историческом центре – на улице Ленина. Эксперты компании быстро и объективно проведут оценку вашего объекта недвижимости и предложат максимально удобный для вас вариант с продажей квартиры и возможностью взять ипотечный кредит на оставшуюся сумму. Большой плюс – вам не придется ждать, пока ваше старое жилье будет продано. Вы сразу же сможете обменять его на понравившуюся квартиру в новом объекте застройщика.