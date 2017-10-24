Как выгодно купить квартиру в Уфе

Решая жилищный вопрос, нужно рассматривать все «плюсы» и «минусы» как аренды квартиры, так и покупки жилья в ипотеку. Если разобраться, то «плюсы» аренды в том, что вы можете выбрать квартиру с мебелью и не платить за капитальный и текущий ремонт. Главный же «плюс» ипотеки – вы платите за свою квартиру, а не складываете деньги в карман собственника. Особенно актуальным это является сегодня, когда ставки по ипотечному кредитованию достигли рекордно низких показателей.
Согласитесь, вступать в денежные отношения намного надежнее и спокойнее с крупным финансовым институтом, который, помимо всего прочего, может и застраховать вашу сделку. К сожалению, в случае аренды жилья вашим партнером может стать как честный человек, так и злоумышленник.
В трехсторонних отношениях «клиент – банк – застройщик» немаловажную роль играет выбор последнего. О том, как найти именно ту строительную организацию, с которой вы счастливо пройдете весь ипотечный путь, мы рассказывали в одном из наших предыдущих материалов. Например, приобрести квартиру на выгодных условиях в Уфе сегодня предлагает один из лидеров строительного рынка – группа компаний «Госстрой». Компания зарекомендовала себя как качественный и надежный застройщик. Поэтому с «Госстроем» сотрудничают многие российские банки. Так, приобрести квартиру в жилом комплексе комфорт- или бизнес-класса в ипотеку можно с участием постоянного партнера компании – Сбербанка России – по максимально низкой ставке – 7,4 % годовых на весь срок кредитования.
Вы живете далеко от центра города и для того, чтобы добраться до работы, приходится тратить много времени. Своя квартира находится в отдаленном районе, а на покупку новой не хватает средств. Тогда вам пригодится квартирный «трейд-ин». Тот же «Госстрой» сегодня предлагает жилье в благоустроенных районах с отличной транспортной доступностью – на Горсовете, в Зеленой роще, Кузнецовском затоне и историческом центре – на улице Ленина. Эксперты компании быстро и объективно проведут оценку вашего объекта недвижимости и предложат максимально удобный для вас вариант с продажей квартиры и возможностью взять ипотечный кредит на оставшуюся сумму. Большой плюс – вам не придется ждать, пока ваше старое жилье будет продано. Вы сразу же сможете обменять его на понравившуюся квартиру в новом объекте застройщика.
Сегодня популярной программой на рынке новостроек является ипотека без первого взноса. В «Госстрое» этот продукт также востребован. Вы получаете новую квартиру всего за 520 рублей в день, не делая при этом никакого первоначального платежа. Все очень просто: приходите в офис застройщика, выбираете квартиру своей мечты, тут же подаете заявку на оформление ипотеки, получаете одобрение, после чего подаете документы на регистрацию в Росреестр и становитесь владельцем новой квартиры комфорт- или бизнес-класса.
Еще одной удобной и выгодной программой является беспроцентная рассрочка. Программа подойдет для тех, кто полностью уверен в своих финансовых возможностях, однако не хочет привлекать для покупки жилья все свои сбережения. Рассрочка без переплат, процентов и каких-либо надбавок позволит стать владельцем новой квартиры, оплачивая ее в равных долях в течение всего периода строительства дома вплоть до его сдачи.
Получить более подробную информацию вы сможете на сайте http://gosstroy.info/ или по тел. (347) 246-70-70, 246-80-80.