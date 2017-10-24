Хорватия планирует торговать с Россией, как это было до санкций

Как сообщает программа "Бизнес-вектор" телеканала РБК, форум посетила президент Хорватии Колинде Грабар-Китарович в рамках своего официального визита в Москву. В своем выступлении она отметила усилия хорватских компаний по выходу на российский рынок и исключительный интерес обеих сторон к укреплению торговых связей. Сейчас товарооборот между двумя странами составляет лишь 500 миллионов долларов, до санкций он был в четыре раза больше, и хорваты намерены выйти на прежний уровень