Как в Башкирии привлечь в село молодёжь

– Вместе с государственными подъёмными (100 тысяч рублей) директор предприятия добавил и свои 50 тысяч рублей. Дом трёхкомнатный ведомственный - в живописном месте, просторный и теплый. Я там обустроил шамбо и провёл водопровод. Есть в селе нормальный детсад. Машина новая отличная, зарплата – около 30 тысяч рублей в месяц, само село Бишинды в 20 километрах от Туймазов. Руководитель хозяйства помог мне оформить в собственность 31 сотку земли. Скоро начну там строить дом. Заведу гусей, овец, кур, обязательно – коров, кроликов. Фураж и сено можно подешевле выписывать в хозяйстве. Постепенно построю свой дом - на мясе и молоке, поступающих от ЛПХ. Здесь все так жильём обзаводятся. Некоторые молодые специалисты живут в ведомственных домах предприятия и присматриваются, возможно, ищут лучшие варианты. Я же время зря тратить не стал. 45-50 тысяч рублей в месяц молодому «спецу» вряд ли где предложат. На селе прибавочную стоимость надо создавать своими руками и ногами.