Детский омбудсмен помогла вернуть ребенка российской семье в Эстонии

Детали этого инцидента стали широко известны в июле текущего года, когда в аппарат детского омбудсмена России поступила информация об изъятии эстонскими органами опеки восьмилетней девочки из семьи россиян. Примечательно, что одной из основных претензий к родителям Изабеллы эстонские власти называли тогда и финансовые затруднения, а вовсе не возможные противозаконные действия взрослых по отношению к девочке.