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Детский омбудсмен помогла вернуть ребенка российской семье в Эстонии

23 октября 2017, 14:44
Восьмилетнюю дочку эстонские органы опеки вернули проживающей в Таллине семье россиян – Анатолию Газаряну и Анне Михайловой.

В минувшую субботу, 21 октября, стало известно, что органы опеки Эстонии вернули восьмилетнюю девочку ее родителям Анатолию Газаряну и Анне Михайловой – россиянам, проживающим в Таллине. Об этом сообщила уполномоченный при Президенте РФ по правам ребенка России Анна Кузнецова.

- Решение о возвращении в семью принято в интересах ребёнка – это самое важное, – так выразила свое отношение к данному событию Анна Кузнецова. – Изабелла хочет жить с родителями, и я рада, что ребенок снова с мамой и папой.

Детали этого инцидента стали широко известны в июле текущего года, когда в аппарат детского омбудсмена России поступила информация об изъятии эстонскими органами опеки восьмилетней девочки из семьи россиян. Примечательно, что одной из основных претензий к родителям Изабеллы эстонские власти называли тогда и финансовые затруднения, а вовсе не возможные противозаконные действия взрослых по отношению к девочке.

Анна Кузнецова тогда же оперативно связалась с посольством России в Эстонии и попросила прояснить подробности случившегося. Оказалось, что ребенок изъят по решению суда до середины октября, после чего на заседании органов опеки должны были принять окончательное решение о дальнейшей судьбе девочки. Тем временем через посольство РФ И МИД России семье девочки оказывалась поддержка.

16 октября закончился трехмесячный срок, определенный судом. В соответствии с эстонскими законами по истечении 72 часов ребенка вернули родителям, поскольку социальными службами не был заявлен иск о лишении родительских прав.

- Мы продолжим следить за судьбой семьи и окажем им всю возможную помощь, – отметила Анна Кузнецова.

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