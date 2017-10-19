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Власти Башкирии расскажут всю правду о ящуре в прямом эфире

19 октября 2017, 17:20
Состоится интернет-брифинг, свой вопрос сможет задать любой желающий.

Уже завтра, 20 октября, состоится интернет-брифинг из правительства Башкирии на тему «Ящур в Башкортостане: слухи и факты». Прямая трансляция начнется в 14.30 часов на сайте правительства.

Сообщается, что на все интересующие вопросы по ящуру ответят заместитель премьер-министра РБ Ирек Мухаметдинов, руководитель Управления Россельхознадзора по Республике Башкортостан Юрий Петров, руководитель Управления ветеринарии Республики Башкортостан Вакил Буранбаев, председатель Госкомитета Республики Башкортостан по чрезвычайным ситуациям Фарит Гумеров.

Свой вопрос в режиме онлайн может задать любой желающий. Также есть возможность отправить его заранее по электронной почте [email protected].

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