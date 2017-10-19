В Уфе карета скорой пострадала во время оказания помощи

В «Службе спасения 112» начали выяснять обстоятельства происшествия, которое произошло на стройплощадке сегодня в Уфе в 12 часов дня. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Известно, что на пульт скорой помощи поступило сообщение о том, что на рабочего упал груз с кузова автомобиля. На помощь пострадавшему была вызвана скорая помощь.
После этого на стройке, расположенной по адресу Аксакова, 81, на крышу автомобиля скорой помощи упал неустановленный предмет. Он повредил стекло люка, расположенного на крыше спецавтомобиля. В результате происшествия медицинские работники не пострадали, а рабочего отправили в одну из городских больниц.
Как стало известно Медиакорсети, выяснением обстоятельств происшедшего сейчас занимаются правоохранительные органы. Начата доследственная проверка.
Во время разбирательства по данному ЧП стало известно и еще одно обстоятельство: как минимум, на двух подстанциях в столице отсутствуют реанимационные бригады. По крайней мере, об этом заявили в ходе выяснения обстоятельств по данному ЧП представители независимого профсоюза медицинских работников «Действие».
«Нас, как профсоюз, в этом инциденте волнует и другая ситуация: как видим, на реанимационный вызов выехала не реанимационная, а общепрофильная кардиобригада, у сотрудников которой нет льгот, нет 15% надбавки к окладу, нет соответствующей. выслуги. И она состоит из двух, а не трёх медиков. Вопрос - почему? Реанимационная бригада была на другом вызове? Нет! Реанимации просто не было ни на Кировской, ни на Ленинской подстанциях Уфы. А в приёме на работу на вакантные ставки реанимационных бригад, администрация станции отказывает», - об этом заявил руководитель общефедерального профсоюза «Действие» Андрей Коновал.
Получить оперативный комментарий у руководства городской подстанции «скорой помощи» по этому поводу не удалось. По данному поводу отправлен официальный запрос о комментарии.