В Уфе карета скорой пострадала во время оказания помощи

«Нас, как профсоюз, в этом инциденте волнует и другая ситуация: как видим, на реанимационный вызов выехала не реанимационная, а общепрофильная кардиобригада, у сотрудников которой нет льгот, нет 15% надбавки к окладу, нет соответствующей. выслуги. И она состоит из двух, а не трёх медиков. Вопрос - почему? Реанимационная бригада была на другом вызове? Нет! Реанимации просто не было ни на Кировской, ни на Ленинской подстанциях Уфы. А в приёме на работу на вакантные ставки реанимационных бригад, администрация станции отказывает», - об этом заявил руководитель общефедерального профсоюза «Действие» Андрей Коновал.