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В Башкирии закрыли 230 интернет-магазинов по продаже алкоголя

19 октября 2017, 18:15
Проверку проводила прокуратура.

После проверки, прокурор Альшеевского района пресек незаконную торговлю спиртным в одном из местных магазинов. Компания ООО «ТК «Лидер Групп» была оштрафована на 100 тысяч рублей.

Также известно, что прокуратура добилась закрытия 230 сайтов, где незаконно продавался алкоголь через интернет. Всего было оставлено исков в отношении 365 подобных сайтов.

Стоит отметить, что надзорное ведомство выявило нарушения при реализации алкоголя в заведениях, замаскированных под кафе. До проверки владельцам заведений удалось обходить закон и продавать алкоголь в ночное время.

За нарушение ограничений ИП Камалова, генеральный директор и организация ООО «Кремль» оштрафованы на общую сумму 60 тысяч рублей.

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