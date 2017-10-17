Советы уфимцам: На что обратить внимание при выборе бассейна?

Существует множество бассейнов: разной длины, конфигурации и глубины. Самые мелкие бассейны – лягушатники, предназначенные для обучения детей младшего возраста. Небольшие спортивные клубы, велнес-клубы, оздоровительные учреждения и СПА центры, как правило, оснащены небольшими по длине бассейнами для занятий аквааэробикой, гидромассажа и расслабляющего плавания. Стандарт бассейнов для спортивного плавания - 25 и 50 метров, ширина от 11,4 до 25 метров в зависимости от количества дорожек. Именно такие бассейны строят как отдельные учреждения для занятий плаванием и проведения соревнований. Для начинающих пловцов оптимальный выбор – это 25-метровый бассейн.