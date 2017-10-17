Советы уфимцам: На что обратить внимание при выборе бассейна?

Существует множество бассейнов: разной длины, конфигурации и глубины. Самые мелкие бассейны – лягушатники, предназначенные для обучения детей младшего возраста. Небольшие спортивные клубы, велнес-клубы, оздоровительные учреждения и СПА центры, как правило, оснащены небольшими по длине бассейнами для занятий аквааэробикой, гидромассажа и расслабляющего плавания. Стандарт бассейнов для спортивного плавания - 25 и 50 метров, ширина от 11,4 до 25 метров в зависимости от количества дорожек. Именно такие бассейны строят как отдельные учреждения для занятий плаванием и проведения соревнований. Для начинающих пловцов оптимальный выбор – это 25-метровый бассейн.
К примеру, уфимский бассейн «Юность», который никогда не пустует, имеет оптимальный размер 25х12, в нем 6 дорожек, перепад глубин составляет от 1,3 до 2,1 метра.
Этот важный фактор связан напрямую с назначением бассейна. В спортивных бассейнах температура воды устанавливается на уровне от +24 до +28 градусов по Цельсию, в оздоровительных бассейнах поддерживается температура воды от +26 до +29 градусов, в детских учебных бассейнов необходимо держать температуру воды от +29 до +32 градусов.
В уфимском бассейне «Юность» к вопросу поддержания температуры воды относятся очень внимательно, летом она не опускается ниже 28 градусов тепла, а зимой температура воды доходит до +31 градуса.
В нашей стране очистку и дезинфекцию воды в бассейнах традиционно проводили методом хлорирования или с помощью комбинированных методов, которые могли вызвать раздражение кожи, слизистых оболочек и глаз. В последние годы бассейны все больше отдают предпочтение более современным методам поддержания хрустальной прозрачности воды.
В бассейне «Юность» круглосуточная фильтрация осуществляется самыми современными системами. Ультрафиолетовая очистка воды практически без применения хлора и свежий воздух с берега реки создают полное впечатление купания в естественном водоеме.
В открытом бассейне, каковым является «Юность», клиенты с первого посещения почувствуют всю пользу водных процедур, благодаря контрастным, но комфортным температурам и свежему воздуху экологически благополучного района столицы Башкирии. Если в хорошую летнюю погоду можно купаться на открытом воздухе, то в ненастные дни укрывает от холода и осадков надежная ограждающая конструкция. Бассейн «Юность» полностью соответствует современным требованиям, поскольку он оснащен подогреваемыми обходными дорожками, ветровой защитой и теплым выходом в воду.
Если другие бассейны в Уфе расположены в черте города, то спортивный комплекс «Юность» расположен в районе Конгресс-холла, на живописном берегу реки Белой. Купаясь в этом бассейне, можно наслаждаться прекрасной панорамой города, природным пейзажем, а плавая на спине, наблюдать за пробегающими в небе облаками или мерцающими звездами. Созданию уютной атмосферы способствует подводная подсветка.
Наличие дополнительных услуг в бассейне позволяет сделать пребывание в нем максимально полезным и приятным. В бассейне «Юность» предусмотрен целый спектр таких услуг. Например, функционируют сауны, где вы можете расслабиться. В фойе бассейна работает фитобар, в котором представлены более 40 видов травяных чаев, кислородные коктейли, свежевыжатые соки, молочные коктейли, глинтвейн и грог. В таких условиях можно чувствовать себя комфортно в любую погоду.
В бассейне «Юность» работает массажный кабинет, в котором сертифицированные специалисты готовы сделать вам на выбор более десяти видов расслабляющих и тонизирующих процедур. Желающих приобрести ровный, безопасный и красивый загар, приглашаем в наш современный вертикальный солярий.
Еще одна уникальная услуга – флоатинг. Процедура проводится в изолированной от света и звука комнате, в которой вам предложат провести время в насыщенном растворе английской соли Эпсома, который позволяет оставаться на поверхности воды, как в Мертвом море. Такое ощущение невесомости помогает организму максимально расслабиться. При этом вырабатывается гормон эндорфина, позволяющий избавиться от эмоционального напряжения или депрессии.
Более подробную информацию о работе бассейна «Юность» можно узнать по телефону +7 347 266-51-72, +7 901 818-09-23 или на сайте ufa-bassein.ru.