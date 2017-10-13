В Уфе пройдут традиционные ярмарки выходного дня

Posted 13 октября 2017, 12:32
Published 13 октября 2017, 12:32
Modified 17 октября 2022, 19:22
Updated 17 октября 2022, 19:22
Уфимцев приглашают на сельхозярмарки, которые пройдут в эти выходные в столице Башкирии. По традиции ярмарки пройдут в субботу и воскресенье во всех районах города.
Как сообщили в пресс-службе администрации города, 14 октября ярмарки будут действовать сразу в нескольких районах. Так, например, в Демском районе ярмарка состоится перед гипермаркетом «Магнит» по ул. Дагестанская, 2. Жители Ленинского района купить продукты смогут возле трамвайного разворотного кольца рядом с домом № 2 по ул. Султанова и перед сквером «Волна» по ул. Ахметова.
В Октябрьском районе продажи начнутся на площади перед Дворцом Спорта (ул. Р.Зорге, 41) и в микрорайоне Сипайлово на аллее по ул. Рыльского от дома № 33 по ул. Гагарина до дома № 14 по ул. Рыльского, а в Советском районе – на площади перед Дворцом молодежи.
Еще в трех уфимских районах ярмарки пройдут и в субботу, и в воскресенье. В Калининском районе – на ул. Интернациональная у пересечения с ул. Машиностроителей и на пересечении ул. Мушникова и бульвара Баландина возле дома по ул. Мушникова,11.
Жители Кировского и Октябрьского района смогут посетить ярмарки по адресам ул. Рабкоров, 3, 5, 7 и на площади им. С. Орджоникидзе.