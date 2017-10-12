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Posted 12 октября 2017, 10:45

Published 12 октября 2017, 10:45

Modified 17 октября 2022, 19:21

Updated 17 октября 2022, 19:21

В Уфе водитель фуры протаранил школьный забор

12 октября 2017, 10:45
Большегруз на скорости влетел в забор, едва не сбив пешеходов.

Сегодня, 12 октября, утром в Уфе на улице Российской огромная фура влетела на территорию школы №114. Фото и видео с момента аварии попали в группу «БашДТП» в социальных сетях.

На кадрах видно, что водитель фуры не остановился на красный сигнал светофора и вылетел на перекрёсток, едва не задев переходящих дорогу пешеходов. Огромная машина оставила за собой тормозной след, а остановить её смог только забор, ограждающий учебное заведение.

Что именно послужило причиной такой опасной езды? предстоит выяснить госавтоинспекторам. О состоянии водителя и наличии пострадавших пока неизвестно.

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#Карина Мамаева#Происшествия#Видео#Новости#Авария#Школа#ДТП с фурой
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