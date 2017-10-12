В Уфе водитель фуры протаранил школьный забор

На кадрах видно, что водитель фуры не остановился на красный сигнал светофора и вылетел на перекрёсток, едва не задев переходящих дорогу пешеходов. Огромная машина оставила за собой тормозной след, а остановить её смог только забор, ограждающий учебное заведение.