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Posted 12 октября 2017, 05:53

Published 12 октября 2017, 05:53

Modified 17 октября 2022, 19:20

Updated 17 октября 2022, 19:20

Сколько федеральных средств получит Башкирия в 2018 году

12 октября 2017, 05:53
Министр финансов озвучила данные о финансовой поддержке региона на следующий год.

В 2018 году Башкирия должна получить из федерального бюджета 26,5 млрд рублей. Это составляет 18 процентов от общего объема доходов бюджета. Об этом сообщила сегодня на первых публичных слушаниях по бюджету РБ министр финансов Рида Субханкулова.

По словам Субханкуловой, 16 миллиардов из этой суммы - целевые средства. Эти деньги направят на поддержку сельского хозяйства, ремонт и строительство дорог, формирование современной городской среды. Также их направят на социальные выплаты и создание новых мест в школах.

- Пока это расчетные предварительные выплаты, - подчеркнула министр, пояснив, что сумма еще может измениться.

В 2019 и 2020 годах сумма федеральных средств в бюджете должна составить по 24 миллиарда рублей.

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#Наталья Кузнецова#Экономика#Новости
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