Сколько федеральных средств получит Башкирия в 2018 году

В 2018 году Башкирия должна получить из федерального бюджета 26,5 млрд рублей. Это составляет 18 процентов от общего объема доходов бюджета. Об этом сообщила сегодня на первых публичных слушаниях по бюджету РБ министр финансов Рида Субханкулова.