Житель Башкирии ограбил местный магазин, угрожая ножом продавцу

По информации пресс-службы МВД по РБ, мужчина в маске зашел в продуктовый магазин, и, угрожая ножом, заставил 44-летнюю сотрудницу отдать ему всю выручку. Мужчина забрал более 10 тысяч рублей и скрылся. Однако, продавец магазина не растерялась и выбежала вслед за преступником. Она запомнила номера автомобиля, на котором уехал разбойник.