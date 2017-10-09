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Posted 9 октября 2017, 12:02

Published 9 октября 2017, 12:02

Modified 17 октября 2022, 19:56

Updated 17 октября 2022, 19:56

Житель Башкирии ограбил местный магазин, угрожая ножом продавцу

9 октября 2017, 12:02
Ему удалось похитить из кассы более 10 тысяч рублей.

В Учалинском районе неизвестный в маске решил ограбить магазин. Ему удалось похитить выручку из кассы.

По информации пресс-службы МВД по РБ, мужчина в маске зашел в продуктовый магазин, и, угрожая ножом, заставил 44-летнюю сотрудницу отдать ему всю выручку. Мужчина забрал более 10 тысяч рублей и скрылся. Однако, продавец магазина не растерялась и выбежала вслед за преступником. Она запомнила номера автомобиля, на котором уехал разбойник.

Преступником оказался 38-летний ранее судимый местный житель. Он признался в совершении преступления. У него нашли нож и часть украденных денег. Возбуждено уголовное дело.

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