Житель Башкирии ограбил местный магазин, угрожая ножом продавцу

Posted 9 октября 2017, 12:02
Published 9 октября 2017, 12:02
Modified 17 октября 2022, 19:56
Updated 17 октября 2022, 19:56
В Учалинском районе неизвестный в маске решил ограбить магазин. Ему удалось похитить выручку из кассы.
По информации пресс-службы МВД по РБ, мужчина в маске зашел в продуктовый магазин, и, угрожая ножом, заставил 44-летнюю сотрудницу отдать ему всю выручку. Мужчина забрал более 10 тысяч рублей и скрылся. Однако, продавец магазина не растерялась и выбежала вслед за преступником. Она запомнила номера автомобиля, на котором уехал разбойник.
Преступником оказался 38-летний ранее судимый местный житель. Он признался в совершении преступления. У него нашли нож и часть украденных денег. Возбуждено уголовное дело.