Эпидемия ящура в Башкирии: убито 500 голов скота, введен карантин

Напомним, 6 октября стало известно, что в Туймазинском районе Башкирии был введен режим чрезвычайной ситуации из-за заражения крупного рогатого скота вирусом ящура. Довольно оперативно удалось выяснить, что источником заражения стали овцы, приобретенные одним из фермеров без ветеринарных документов из Средней Азии. Болезнь передалась от овец коровам. По итогам оперативной проверки было принято решение уничтожить не только зараженных коров, но и животных, находившихся с ними в контакте. Всего набралось около 500 домашних животных, подлежавших ликвидации. Как сообщили в Россельхознадзоре, все они должны быть сожжены, а останки захоронены в скотомогильниках. По словам специалистов, лечить животных экономически невыгодно и даже опасно, в том числе и потому, что вирус может стремительно распространиться по всему региону. Тем более, что он представляет опасность не только для животных, но и для людей.