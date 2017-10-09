Эпидемия ящура в Башкирии: убито 500 голов скота, введен карантин

Поводом для проведения доследственной проверки стало распространение в соцсетях информации о том, что вирус ящура был выявлен намного раньше 6 октября, когда фактически был введен карантин. Как сообщили в прокуратуре республики, в рамках проверки будет дана оценка действиям органов государственного и муниципального контроля на предмет полноты принятых ими мер по исполнению законодательства о ветеринарии и предотвращению возникновения чрезвычайной ситуации. Медиакорсеть изучила ситуацию.
Напомним, 6 октября стало известно, что в Туймазинском районе Башкирии был введен режим чрезвычайной ситуации из-за заражения крупного рогатого скота вирусом ящура. Довольно оперативно удалось выяснить, что источником заражения стали овцы, приобретенные одним из фермеров без ветеринарных документов из Средней Азии. Болезнь передалась от овец коровам. По итогам оперативной проверки было принято решение уничтожить не только зараженных коров, но и животных, находившихся с ними в контакте. Всего набралось около 500 домашних животных, подлежавших ликвидации. Как сообщили в Россельхознадзоре, все они должны быть сожжены, а останки захоронены в скотомогильниках. По словам специалистов, лечить животных экономически невыгодно и даже опасно, в том числе и потому, что вирус может стремительно распространиться по всему региону. Тем более, что он представляет опасность не только для животных, но и для людей.
Местные жители сильно напуганы случившимся. В селах циркулируют слухи о том, что масштабы эпидемии гораздо больше тех, о которых сообщается официально. Как сообщила «Электрогазета», жительница села Кандры-Тюмекеево, расположенного неподалеку от очага заражения рассказала, что, по ее сведениям, в соседнем селе коровы начали болеть чуть ли полмесяца назад, всем владельцам крупного рогатого скота раздали уколы для профилактики заражения.
Как сообщила пресс-секретарь Роспотребнадзора Башкирии Анастасия Жилкина, определен круг лиц, контактировавших с больными животными, - это 838 человек, из них 141 ребенок.
Представители ветеринарных служб стараются успокоить население. По официальным данным, признаки заболевания у коров действительно были выявлены несколько раньше. Но до получения результатов анализов их принимали за нодулярный дерматит, вспышка которого была ранее зафиксирована в соседней Оренбургской области. И прививали домашний скот именно от этого заболевания. К счастью, местные ветеринары подошли к вопросу вполне ответственно и отправили материалы от заболевших животных на экспертизу, которая и выявила вирус ящура. Результаты анализов стали известны 5 октября, в тот же день прошло совещание на уровне Туймазинского района, а на следующий день данный вопрос срочно обсуждался уже на республиканском уровне.
— По данному факту была организована доследственная проверка по факту нарушения ветеринарных правил, — сообщила старший помощник руководителя Следственного управления Следкома РФ по Башкирии Светлана Абрамова. — Проводится необходимый комплекс проверочных мероприятий, а по результатам проверки будет принято процессуальное решение.
Принято решение объявить карантин в районе эпидемии на 21 день. С 6 октября и до особого распоряжения МЧС Башкирии приведено в режим повышенной готовности. Приказ об этом подписал начальник ГУ МЧС России по РБ Марат Латыпов. Сформированы две группы из химиков и сотрудников МЧС для уничтожения сена и животных.
По предварительным данным, ущерб от вспышки ящура составил около 40 млн рублей, об этом сообщил Рустэм Хамитов. В ближайшее время будет уничтожено почти тысяча животных, так или иначе контактировавших с зараженными.
Между тем в соцсетях появились видеоролики, снятые в местах уничтожения зараженных животных. На них отчетливо видно, как мертвых животных свозят в одно место и затем их туши сжигают.
Правительство Башкирии сообщило о том, что хозяева уничтоженных животных получат денежную компенсацию. Согласно постановлению, размер компенсаций будет определяться на основе государственных регулируемых цен, если такие установлены. В остальных случаях сумма выплат будет рассчитываться исходя из рыночной стоимости животных в живом весе.
Управлением ветеринарии Башкирии открыта «горячая линия» для информирования граждан о ходе ликвидации очага заболевания.Телефон круглосуточной «горячей линии»: +7 (347) 218-10-18.
Медиакорсеть следит за ситуацией.