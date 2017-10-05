Девять интересных фактов про соду

Ну кто из нас не любит знойным летним днем полакомиться такой вкусной и полезной мякотью арбуза. Существует даже специальная арбузная диета, которая помогает сбросить несколько лишних кило, употребляя преимущественно лишь этот продукт. Но не все знают, что когда арбузы появились в России, а было это в XIII—XIV вв., есть сырыми их было не принято. Зато из этих огромных ягод готовили интересный деликатес. Мякоть плода, порезанную на мелкие кусочки, вымачивали в соде, а после готовили из нее патоку с перцем и пряностями. Возможно, причина тому была следующая: 10 веков назад за время длительной транспортировки арбузы теряли свою свежесть, и есть их сырыми было просто невозможно.