Девять интересных фактов про соду

Спутник Сатурна богат содой. В 2009 году ученые обнаружили, что под ледяной поверхностью Энцелада (спутника Сатурна) существует океан воды. Этот факт подтвердили взятые на анализ кристаллы льда. В их составе ученые нашли не что иное, как соду! Именно это открытие и позволило учёным заключить, что под толстым слоем льда Энцелада существует океан, ведь сода есть только там, где есть вода.
Сода - строительный материал крови человека. Сода входит в состав крови человека. Именно ее солоноватый привкус мы ощущаем, когда, порезав палец, быстро подносим пораненное место к губам. Удивительно, но элементы крови: лимфоциты, эритроциты, тромбоциты буквально «плещутся» в соде.
Некоторые пловцы в качестве допинга используют… да-да, соду! «Сода-допинг» позволяет сохранить бесценные секунды во время соревнований. Сода увеличивает уровень pH и сокращает уровень кислоты, которую производят мышцы спортсменов. Это позволяет им долго оставаться в форме.
Да, сода – обязательный элемент не только многих кулинарных блюд, но и… цветных карандашей. Белый порошок используется в них как элемент, который связывает воду и крахмал. Отметим, что первые карандаши появились в 1683 году в Германии. Сера, графит и клей, из которых они состояли, не позволяли называть такие карандаши особо качественными: грифель быстро ломался, пользоваться ими было неудобно. В более прочных современных карандашах эти элементы заменили глина, клей, воск, особый жир и, конечно, сода.
Сода обладает отличными противопожарными качествами, поэтому ее всегда нужно держать на кухне поблизости от плиты. Если вдруг возникнет пламя, просто посыпьте его этим порошком. Однако ни в коем случае не пытайтесь для тушения огня соду смешивать с водой – это может дать обратный эффект.
Пищевую соду также используют для производства наполнителей в огнетушителях.
Сода – один из самых эффективных природных средств по сжиганию жира. Многие девушки буквально изнуряют себя непосильными тренировками, когда чудо-средство, способное им помочь, находится совсем рядом! В последнее время особую популярность приобрели содовые ванны. Они прекрасно тонизируют кожу, подтягивают ее, выводя накопившиеся шлаки и токсины. Но эффект от этих процедур увеличится в несколько раз, если вы попробуете соду для ванн с имбирем. Этот продукт стал доступен в России совсем недавно, но эффект от его применения оценили сотни – теперь уже стройных – женщин.
Ну кто из нас не любит знойным летним днем полакомиться такой вкусной и полезной мякотью арбуза. Существует даже специальная арбузная диета, которая помогает сбросить несколько лишних кило, употребляя преимущественно лишь этот продукт. Но не все знают, что когда арбузы появились в России, а было это в XIII—XIV вв., есть сырыми их было не принято. Зато из этих огромных ягод готовили интересный деликатес. Мякоть плода, порезанную на мелкие кусочки, вымачивали в соде, а после готовили из нее патоку с перцем и пряностями. Возможно, причина тому была следующая: 10 веков назад за время длительной транспортировки арбузы теряли свою свежесть, и есть их сырыми было просто невозможно.
Содовая, или по-другому зельтерская (сельтерская) вода – это минеральная вода из немецких источников Зельтерс (Selters, ФРГ). Эта вода отличается естественным содержанием газа, её основные компоненты — гидрокарбонаты и хлорид натрия. По-русски искусственно изготовленную зельтерскую воду стали называть «содовой»: это была специально приготовленная вода, газированная гашением соды соляной кислотой. В России в XIX веке и начале XX века зельтерской называлась обычная столовая минеральная вода или просто газированная, которую пили в чистом виде или делали из неё коктейли.
Ровно 50 лет. Бело-оранжевую пачку пищевой соды без преувеличения можно назвать визитной карточкой Стерлитамака. Она есть в каждой квартире, на каждой кухне в любом городе страны. Самым крупным производителем очищенного бикарбоната натрия (пищевой соды) в Российской Федерации и СНГ является Башкирская содовая компания. А начиналось все в далеком 1967-ом: 30 сентября Государственная комиссия подписала акт о приемке в эксплуатацию объектов производства очищенного бикарбоната натрия, и 5 октября были получены первые килограммы очищенного бикарбоната натрия.