Ирек Ялалов возглавит попечительский совет фонда "Имэн кала"

- Попечительский совет этого фонда возглавлю я, - сообщил сегодня Ялалов на утренней оперативке.
Он добавил, что в совет также войдут известные люди России и республики.
Ялалов уточнил, что сегодня в Уфе не завершено строительство трех мечетей и трех православных церквей. Всего в городе более 800 объектов, представляющих культурно-историческую ценность. Более половины из них, по словам Ялалова, находятся в удручающем состоянии.
Напомним, финансировать строительство мечети и собора будет предприниматель Сергей Веремеенко, создавший фонд.