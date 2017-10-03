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Ирек Ялалов возглавит попечительский совет фонда "Имэн кала"

3 октября 2017, 09:07
Глава администрации Уфы Ирек Ялалов возглавит попечительский совет фонда "Имэн кала", из которого будет финансироваться строительство Воскресенского собора и Соборной мечети.

- Попечительский совет этого фонда возглавлю я, - сообщил сегодня Ялалов на утренней оперативке.

Он добавил, что в совет также войдут известные люди России и республики.

Ялалов уточнил, что сегодня в Уфе не завершено строительство трех мечетей и трех православных церквей. Всего в городе более 800 объектов, представляющих культурно-историческую ценность. Более половины из них, по словам Ялалова, находятся в удручающем состоянии.

Напомним, финансировать строительство мечети и собора будет предприниматель Сергей Веремеенко, создавший фонд.

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