Ирек Ялалов возглавит попечительский совет фонда "Имэн кала"

Ялалов уточнил, что сегодня в Уфе не завершено строительство трех мечетей и трех православных церквей. Всего в городе более 800 объектов, представляющих культурно-историческую ценность. Более половины из них, по словам Ялалова, находятся в удручающем состоянии.