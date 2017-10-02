В Уфе трамвайные пути к железнодорожному вокзалу восстановят за счет РАИП

Как сообщили Медиакорсети в госкомтрансе республики, участок трамвайных путей, ведущий к мосту, передан в республиканскую собственность. Сейчас он находится на балансе управления дорожного хозяйства республики. На восстановление сообщения будет выделено 10 миллионов рублей.
- На эти деньги планируется провести непосредственно само восстановление трамвайных путей, укрепить подводные стенки, а также улучшить отвод ливневых вод, - уточнили в пресс-службе госкомтранса.
Завершить работы планируется в течение месяца.