В Уфе трамвайные пути к железнодорожному вокзалу восстановят за счет РАИП

Как сообщили Медиакорсети в госкомтрансе республики, участок трамвайных путей, ведущий к мосту, передан в республиканскую собственность. Сейчас он находится на балансе управления дорожного хозяйства республики. На восстановление сообщения будет выделено 10 миллионов рублей.