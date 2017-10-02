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В Уфе трамвайные пути к железнодорожному вокзалу восстановят за счет РАИП

2 октября 2017, 12:03
Трамвайные пути, ведущие к железнодорожному вокалу в Уфе, восстановят на средства республиканской адресной инвестиционной программы (РАИП). Они пришли в негодность после аномального ливня 4 сентября, в муниципальном управлении электротранспорта средств на ремонт не нашлось.

Как сообщили Медиакорсети в госкомтрансе республики, участок трамвайных путей, ведущий к мосту, передан в республиканскую собственность. Сейчас он находится на балансе управления дорожного хозяйства республики. На восстановление сообщения будет выделено 10 миллионов рублей.

- На эти деньги планируется провести непосредственно само восстановление трамвайных путей, укрепить подводные стенки, а также улучшить отвод ливневых вод, - уточнили в пресс-службе госкомтранса.

Завершить работы планируется в течение месяца.

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