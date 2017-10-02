Ресторанная сеть «Сбарро» закрывается из-за российских антисанкций

Одна из крупнейших ресторанных сетей России – «Елки-Палки» уходит с рынка. Империя бизнесмена Мераба Елашвили потерпела крах, не выдержав условий антисанкций, банковского кризиса и обвала курса рубля. Большинство структур ресторатора находятся на разных стадиях банкротства. Совокупный долг – порядка 3 миллиардов рублей, пишут «Новые Известия».
Сам бизнесмен дал большое интервью изданию, в котором объяснил причины гибели своего бизнеса и заверил, что не собирается бегать от кредиторов и будет честно выплачивать долги.
«Ни от кого не бегаю. За границу езжу только на лечение, поскольку события последних 2 лет подорвали здоровье. Увы», - сказал предприниматель.
По его словам, последние два года были чрезвычайно тяжелыми для бизнеса и личной жизни.
«Боролся до последнего, но, увы, сейчас остается только признать, что это не удалось», - констатирует Елашвили.
Мераб приехал в Россию в 1993 году 19-летним парнем. Вместе с родственниками в Москве он открыл свою фирму GMR, которая занималась поставками зарубежных продуктов на столичный рынок. Это они впервые завезли в страну «Киндер-сюрпризы».
Уже в 1997 году он открывает первые рестораны сети «Сбарро» по франшизе. К 2014 году в сеть входят более 240 ресторанов по всей стране. Из них 150 принадлежат семье Елашвили, остальные работают по субфраншизе.
Позже бизнесмен купил сети «Елки-Палки», «Маленькая Япония», Viaggio и другие. Совокупная численность всех точек, открытых Елашвили, достигает полутысячи. В его ресторанах работают 10 тысяч человек.
В это время Елашвили основал фонд «Г.М.Р. – Планета добра», которая активно участвует в крупных благотворительных акциях, выделяет крупные суммы денег.
Примерно в середине 2000-х годов он становится единоличным управляющим всей ресторанной империи, передав родственникам арендный бизнес, которым семья занимается еще с 1990-х годов.
До 2015 года Елашвили активно расширяет сети ресторанов по всей стране, при этом вкладывая в развитие бизнеса все свободные средства. Внедряются стандарты корпоративной культуры, разрабатываются новые концепции. Владелец крупнейшей сети ресторанов стремится сделать ее не только самой большой, но и самой качественной с точки зрения обслуживания и продукции.
В 2014 году грянул кризис – антисанкции, введенные российским правительством, привели к обвалу рубля и ухудшению ситуации в банковской сфере. Предприятия Елашвили, которые и без этого были малоприбыльными, стали и вовсе нерентабельными.
Банки перестали выдавать кредиты, а те, что были выданы, требовали вернуть.
«Доходило до того, что банк, выдавший нам кредит под 12%, требовал либо его немедленного погашения, либо повышения ставки до 32%», - рассказывает бизнесмен.
С падением уровня доходов россияне перестали ходить в рестораны. Сильнее всего это ощущалось в регионах, где поток посетителей сократился на 20-30%. Начались перебои с выплатами зарплат работникам. Стало труднее платить за аренду помещений.
Сеть крупных торговых центров «Мега» в один день закрыла за неуплату аренды все 33 точки «Планеты гостеприимства», а это примерно 40% всего оборота. В одночасье без работы остались пятьсот человек. Это привело к забастовкам и настоящему социальному кризису. Профсоюзы начали требовать расплатиться с уволенными сотрудниками. Начались забастовки в действующих ресторанах.
«Можно сказать, что профсоюз вбил последний гвоздь в наш бизнес, они полностью дестабилизировали работу ресторанов», - говорит Елашвили.
Еще одним гвоздем в гроб его бизнеса стала кампания московских властей по сносу «самостроев». Елашвили лишился пяти торговых центров, на которые имелись все разрешительные документы.
По словам бизнесмена, они достаточно легко пережили предыдущие финансовые кризисы в стране. Поэтому ему казалось, что бизнес стабилен и его уже ничто не может подкосить.
Мераб Елашвили стоял у истоков франчайзингового бизнеса в стране. Помимо своей основной работы, он много занимается общественной деятельностью и надеется, что даже после банкротства его опыт и знания помогут новому поколению отечественных рестораторов.