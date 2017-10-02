Ресторанная сеть «Сбарро» закрывается из-за российских антисанкций

До 2015 года Елашвили активно расширяет сети ресторанов по всей стране, при этом вкладывая в развитие бизнеса все свободные средства. Внедряются стандарты корпоративной культуры, разрабатываются новые концепции. Владелец крупнейшей сети ресторанов стремится сделать ее не только самой большой, но и самой качественной с точки зрения обслуживания и продукции.