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Переселенцам в поселке Амзя в Башкирии начали выдавать ключи от домов

2 октября 2017, 16:30
Жителям аварийных домов в поселке Амзя в Нефтекамске начали в срочном порядке выдавать ключи от квартир в новых домах. Сегодня Медиакорсеть сообщила о том, что граждане не могут въехать в жилье из-за проблем с оформлением документов. Буквально через полчаса после выхода материала переселенцам позвонили местные власти.

- Мне позвонили уже в обед и сообщили, что мы можем приехать и забрать ключи, - сообщил Медиакорсети один из переселенцев Альберт Вафиев. - Одновременно звонили и другим, сейчас, насколько я знаю, уже целая очередь за ключами, их выдают одной из этих домов.

Напомним, переселенцы не могли въехать в жилье, так как им пока не выдали ордера: затягивалось оформление документов. Два новых пятиэтажных дома в Амзе были построены взамен девяти двухэтажных, которые были признаны непригодными для проживания. Проблему не могли решить с 2013 года.

В сентябре глава региона Рустэм Хамитов в ходе визита Нефтекамск, что переселенцы должны въехать в новые дома до конца года.

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#Новости#Аварийные дома#Наталья Кузнецова#Общество
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