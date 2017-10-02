Переселенцам в поселке Амзя в Башкирии начали выдавать ключи от домов

- Мне позвонили уже в обед и сообщили, что мы можем приехать и забрать ключи, - сообщил Медиакорсети один из переселенцев Альберт Вафиев. - Одновременно звонили и другим, сейчас, насколько я знаю, уже целая очередь за ключами, их выдают одной из этих домов.
Напомним, переселенцы не могли въехать в жилье, так как им пока не выдали ордера: затягивалось оформление документов. Два новых пятиэтажных дома в Амзе были построены взамен девяти двухэтажных, которые были признаны непригодными для проживания. Проблему не могли решить с 2013 года.
В сентябре глава региона Рустэм Хамитов в ходе визита Нефтекамск, что переселенцы должны въехать в новые дома до конца года.