Переселенцам в поселке Амзя в Башкирии начали выдавать ключи от домов

- Мне позвонили уже в обед и сообщили, что мы можем приехать и забрать ключи, - сообщил Медиакорсети один из переселенцев Альберт Вафиев. - Одновременно звонили и другим, сейчас, насколько я знаю, уже целая очередь за ключами, их выдают одной из этих домов.