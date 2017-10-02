Медики Уфы из-за ошибки руководства полтора месяца работали без медосмотра

- Наши оппоненты не совсем корректно излагают ход событий. Ими выиграны суды только по новым трудовым договорам, но мы готовим иск в кассационной суд. Решение суда незаконно, так как вынесено со ссылкой на другой прецедент, касавшийся микрохирургии глаза. А мы - скорая. Юристы Конфедерации труда России, куда мы относимся, считают, что наша позиция правильная. А вот суды по нарушениям руководства скорой мы выигрываем, как правило, и с Гострудинспекцией вместе, и индивидуально, - пояснила Тамара Богданова. - Мы в курсе njuj, как к нам относятся чиновники. Но тут дело в другом: за долгое время общения с руководством мы поняли, что свои права нужно отстаивать законными способами. Тот факт, что, несмотря на множество проигранных судов, нарушения со стороны наших оппонентов не прекращаются, говорит о том, что нам нельзя расслабляться. Надеемся, что нашему примеру последуют и другие наши коллеги.