Медики Уфы из-за ошибки руководства полтора месяца работали без медосмотра

Ячейка межрегионального профсоюза медиков «Действие» в Башкирии вновь предъявила претензии руководству республиканской станции «скорой медицинской помощи». На сей раз поводом стала ситуация с проведением медосмотров для сотрудников выездных бригад.
Как рассказала Медиакорсети председатель профкома «Действие» в Башкирии Тамара Богданова, дело в том, что в соответствии с приказом Минздравсоцразвития РФ работники скорой помощи должны проходить медосмотр не реже одного раза в год. В прошлом году это было 6 августа.
- В этом году по истечении года со дня предыдущего медосмотра мы подождали еще несколько дней и поняли, что руководство республиканской станции скорой помощи, которое должно утверждать график медосмотров для персонала, про наш медосмотр, скорее всего, забыло. Мы написали требование руководству, как это положено по закону. И только после этого появился график медосмотров, в котором нам выделили под это мероприятие 28 сентября. Получается, что почти два месяца мы работали с грубейшими нарушениями правил. Ведь без медосмотра мы можем представлять опасность для пациентов, потому что постоянно находимся в контакте с разными людьми, - рассказала Медиакорсети Тамара Богданова.
Затем выяснилось, что 28 сентября, когда медики должны были пройти медосмотр, является для них выходным днем, и оплачивать его медикам первоначально руководство станции не планировало.
- Медосмотр в выходной день - это исполнение работником трудовой обязанности в его день отдыха. В приказе же не был оговорен порядок учета, оплаты времени, затраченного сотрудниками на медосмотр в свои выходные дни. Мы потребовали прояснить этот момент, а также привлечь к ответственности тех, кто виновен в допущенных нарушениях, – сообщила Тамара Богданова. – Ответ мы уже получили. Нарушений закона в своих действиях работодатель не нашел, соответственно, о привлечении к ответственности виновных должностных лиц умолчал. Надеемся, это упущение восполнят надзорные органы, куда тоже ушла наша жалоба. Но есть и положительный момент – выходной день, на который был назначен медосмотр, нам оплатят. Такое произойдет впервые в истории нашей республиканской станции.
Медиакорсеть попросила прокомментировать данный инцидент в Министерстве здравоохранения Башкирии. Однако представители ведомства отказались дать официальный комментарий. На условиях анонимности сотрудники Минздрава РБ пояснили, что считают профсоюз «Действие» компанией сутяжников, которые «и сами не работают, и другим мешают», тем более, что практически все суды с профсоюзом чиновники, по их словам, выиграли.
Наиболее активные члены профкома Тамара Богданова, Марина Явгильдина и Ирина Тишина, которые, кстати, принимали участие весной 2015 года в голодовке, дали свои комментарии по этому поводу.
- Наши оппоненты не совсем корректно излагают ход событий. Ими выиграны суды только по новым трудовым договорам, но мы готовим иск в кассационной суд. Решение суда незаконно, так как вынесено со ссылкой на другой прецедент, касавшийся микрохирургии глаза. А мы - скорая. Юристы Конфедерации труда России, куда мы относимся, считают, что наша позиция правильная. А вот суды по нарушениям руководства скорой мы выигрываем, как правило, и с Гострудинспекцией вместе, и индивидуально, - пояснила Тамара Богданова. - Мы в курсе njuj, как к нам относятся чиновники. Но тут дело в другом: за долгое время общения с руководством мы поняли, что свои права нужно отстаивать законными способами. Тот факт, что, несмотря на множество проигранных судов, нарушения со стороны наших оппонентов не прекращаются, говорит о том, что нам нельзя расслабляться. Надеемся, что нашему примеру последуют и другие наши коллеги.
Перечень судебных споров между профсоюзом "Действие" и Минздравом РБ на 9 листах есть в распоряжении редакции.
Медиакорсеть будет следить за развитием событий.