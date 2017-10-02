Электронные карты: два способа попасться на уловки мошенников

Сайт finoteka.ru поделился историей Сергея, который внезапно обнаружил пропажу всех денег со своей карты. Как поступить в подобной ситуации? Эксперты советуют, что сначала владелец должен вспомнить, когда и для каких целей снимал с карты деньги. Это поможет узнать, как мошенник украл деньги.
Одним из наиболее частых способов хищения является скимминг (skimming). Злоумышленники устанавливают на банкомат специальное приспособление, считывающее ПИН-код и информацию о карте. Но заниматься поиском устройства в одиночку будет плохой идеей, лучше с этой целью обратиться в компетентные органы.
И еще один способ кражи, жертвой которой стал герой истории, это фишинг (англ. phishing, от fishing — рыбная ловля, выуживание). Человек заходит на ресурс в Сети, который незаметно для него меняет один из символов в названии домена либо цифру в поисковой строке. Пользователь попадает на сайт-двойник, специально созданный для таких махинаций. Нередко ими выступают сайты знакомств. Чтобы совершить оплату чего-либо, жертва сама вбивает данные своей карточки и пароли, которые отправляются злоумышленникам. Поэтому эксперты рекомендуют относиться к транзакциям в Интернете с повышенной внимательностью.