Электронные карты: два способа попасться на уловки мошенников

И еще один способ кражи, жертвой которой стал герой истории, это фишинг (англ. phishing, от fishing — рыбная ловля, выуживание). Человек заходит на ресурс в Сети, который незаметно для него меняет один из символов в названии домена либо цифру в поисковой строке. Пользователь попадает на сайт-двойник, специально созданный для таких махинаций. Нередко ими выступают сайты знакомств. Чтобы совершить оплату чего-либо, жертва сама вбивает данные своей карточки и пароли, которые отправляются злоумышленникам. Поэтому эксперты рекомендуют относиться к транзакциям в Интернете с повышенной внимательностью.