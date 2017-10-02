Башкирия не сможет потратить дивиденды "Башнефти" до конца года

- То есть по итогам года ничего не меняется. До декабря месяца у нас денег вполне хватает. И эти 7 млрд рублей для нас с точки зрения наполнения бюджета важны, но не так значимы, чтобы бороться, чтобы получить их в сентябре или в августе месяце,— отмечал он.