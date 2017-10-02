Башкирия не сможет потратить дивиденды "Башнефти" до конца года

Как сообщает "Коммерсантъ" в Уфе со ссылкой на "Интерфакс", дивиденты поступят 25-30 декабря текущего года.
- Эта сумма сформирует профицит бюджета 2017 года, но в этом году мы ее уже использовать не сможем,— сообщила Интефаксу глава регионального минфина Рида Субханкулова.
По ее прогнозу, за текущий год дивиденды "Башнефти" составят не менее 5 млрд руб.
Решение о смещении срока выплаты дивидендов акционеры "Башнефти" приняли в июне. В компании объяснили решение тем, что планируют увеличить капзатраты на повышение безопасности уфимских НПЗ, в том числе из-за предписания Ростехнадзора. Однако аналитики отмечали, что это делается для экономии налоговых выплат. Глава региона Рустэм Хамитов заявлял, что не видит ничего страшного в том, что деньги поступят в бюджет позже.
- То есть по итогам года ничего не меняется. До декабря месяца у нас денег вполне хватает. И эти 7 млрд рублей для нас с точки зрения наполнения бюджета важны, но не так значимы, чтобы бороться, чтобы получить их в сентябре или в августе месяце,— отмечал он.