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Башкирия не сможет потратить дивиденды "Башнефти" до конца года

2 октября 2017, 17:30
Власти Башкирии рассчитывают получить 7 млрд руб. дивидендов от участия в "Башнефти" за 2016 год, но использовать эту сумму не смогут.

Как сообщает "Коммерсантъ" в Уфе со ссылкой на "Интерфакс", дивиденты поступят 25-30 декабря текущего года.

- Эта сумма сформирует профицит бюджета 2017 года, но в этом году мы ее уже использовать не сможем,— сообщила Интефаксу глава регионального минфина Рида Субханкулова.

По ее прогнозу, за текущий год дивиденды "Башнефти" составят не менее 5 млрд руб.

Решение о смещении срока выплаты дивидендов акционеры "Башнефти" приняли в июне. В компании объяснили решение тем, что планируют увеличить капзатраты на повышение безопасности уфимских НПЗ, в том числе из-за предписания Ростехнадзора. Однако аналитики отмечали, что это делается для экономии налоговых выплат. Глава региона Рустэм Хамитов заявлял, что не видит ничего страшного в том, что деньги поступят в бюджет позже.

- То есть по итогам года ничего не меняется. До декабря месяца у нас денег вполне хватает. И эти 7 млрд рублей для нас с точки зрения наполнения бюджета важны, но не так значимы, чтобы бороться, чтобы получить их в сентябре или в августе месяце,— отмечал он.

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