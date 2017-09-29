В Башкирии экс-дознаватель полиции потребовала взятку в 104 тысячи рублей

Следственный комитет собрал достаточно доказательств для осуждения экс-дознавателя полиции. 24-летняя Анна Вождаева, лейтенант полиции, была признана виновной в получении взятки.
Как сообщили в пресс-службе следкома, 26 мая прошлого года Анна возбудило уголовное дело в отношении местной жительницы за попытку украсть из магазина «Ашан» товара на тысячу рублей. Во время расследования уголовного дела девушка попросила у обвиняемой 40 тысяч рублей. После получения этой суммы Вожаева не успокоилась и потребовала еще 9 и 55 тысяч рублей.
При получении последней взятки дознавателя задержали сотрудники МВД. Лейтенант полиции своб вину признала полностью. С должность её, естественно, сняли.
Суд назначил ей наказание в виде 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года с лишением права занимать должности в правоохранительных органах сроком на 3 года.