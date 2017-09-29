В Башкирии экс-дознаватель полиции потребовала взятку в 104 тысячи рублей

Как сообщили в пресс-службе следкома, 26 мая прошлого года Анна возбудило уголовное дело в отношении местной жительницы за попытку украсть из магазина «Ашан» товара на тысячу рублей. Во время расследования уголовного дела девушка попросила у обвиняемой 40 тысяч рублей. После получения этой суммы Вожаева не успокоилась и потребовала еще 9 и 55 тысяч рублей.