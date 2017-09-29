В Башкирии чиновники признали аварийный дом инвалида пригодным для жизни

Несмотря на это, в январе прошлого года местные власти отменили данное решение. Чиновники посчитали, что местная администрация не имела права давать оценку частному дому, однако законодательство не предусматривает другого метода оценки жилья и признать здание аварийным может только комиссия при администрации.