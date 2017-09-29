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В Башкирии чиновники признали аварийный дом инвалида пригодным для жизни

29 сентября 2017, 15:53
Из-за решения чиновников семья инвалида была снята с учета на улучшение жилищных условий.

Прокуратура организовала проверку после жалобы инвалида 1 группы. Чиновники решили признать его аварийной жилье пригодным для жизни.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, мужчина живет в деревне Юматово. Местная администрация признала его дом аварийным, после чего семья заявителя была поставлена на учет, как нуждающиеся в улучшении жилищных условий.

Несмотря на это, в январе прошлого года местные власти отменили данное решение. Чиновники посчитали, что местная администрация не имела права давать оценку частному дому, однако законодательство не предусматривает другого метода оценки жилья и признать здание аварийным может только комиссия при администрации.

Прокуратура опротестовала решение чиновников и вернула семью инвалида на учет для получения аварийного жилья. Фактическое обеспечение заявителя благоустроенным помещением находится на контроле надзорного ведомства.

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#Новости#Аварийные дома#Аварийное жилье#Прокуратура#Рустэм Башкирцев#Общество
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