В Башкирии чиновники признали аварийный дом инвалида пригодным для жизни

Прокуратура организовала проверку после жалобы инвалида 1 группы. Чиновники решили признать его аварийной жилье пригодным для жизни.
Как сообщили в пресс-службе ведомства, мужчина живет в деревне Юматово. Местная администрация признала его дом аварийным, после чего семья заявителя была поставлена на учет, как нуждающиеся в улучшении жилищных условий.
Несмотря на это, в январе прошлого года местные власти отменили данное решение. Чиновники посчитали, что местная администрация не имела права давать оценку частному дому, однако законодательство не предусматривает другого метода оценки жилья и признать здание аварийным может только комиссия при администрации.
Прокуратура опротестовала решение чиновников и вернула семью инвалида на учет для получения аварийного жилья. Фактическое обеспечение заявителя благоустроенным помещением находится на контроле надзорного ведомства.