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В Уфе сменился хозяин у ЖК «Миловский парк»

28 сентября 2017, 11:50
Функции управляющей компании одного из самых проблемных жилых комплексов перешли к компании «Амнис-групп».

Накануне стало известно, что функции управляющей компании ООО «Килстройинвест», которая вела строительство малоэтажного жилого комплекса «Миловский парк» в Уфе, перешли к ООО «Амнис-групп». Информация об этом появилась в мониторинге Kartoteka.ru.

По данным «Коммерсанта», фирма «Амнис-групп», которой руководит предприниматель Кирилл Попов, приступила к управлению компанией-застройщиком еще неделю назад, 21 сентября. При этом «Амнис-групп» позиционирует себя как крупный производитель изделий из ЖБИ и газобетона и управляет также производственным АО «Главбашстрой» и розничным АО «Стройпланета» по продаже стройматериалов. Ранее в СМ проходила информация о том, что основателем «Амнис-групп» является совладелец группы «Башкирская химия» и член совета директоров Башкирской содовой компании Дмитрий Пяткин.

По информации «Коммерсанта», вместе с правами на управление «Килстройинвестом» фирма «Амнис-групп» получила также и права на владение фешенебельным загородным клубом «Бухта кила» на Павловском водохранилище, который ранее принадлежал физлицу Анне Комлевой. Детали данной сделки неизвестны.

Напомним, как рассказывала Медиакорсеть, ЖК «Миловский парк» имеет репутацию проблемного проекта загородного жилья, который реализуется на землях, арендованных у Фонда содействия развитию жилищного строительства. Компания-застройщик, которая принадлежит физлицу Сергею Ластовчуку и бывшему главе уфимской школы по подготовке кинологов МВД РФ Николаю Шеину, не справилась с обязательствами перед более чем 1 тыс. дольщиков, затраты на исполнение которых в госкомстрое республики оценивали более чем в 1 млрд руб. Главной причиной фиаско назвали крах программы «Жилье для российской семьи». В итоге из 14 кварталов, запланированных в данном жилом комплексе, были сданы пока только два. Дольщики ЖК «Миловский парк» в течение лета провели серию митингов, чтобы обратить внимание властей на свою проблему.

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