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В Уфе осудят водителя автобуса за перевозку пассажиров в опасных условиях

28 сентября 2017, 14:31
Против него возбуждено уголовное дело. Поездка в таком автобусе для пассажиров могла окончится трагедией.

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении 36-летнего жителя Кармаскалинского района, работающего водителем автобуса, следовавшего по одному из маршрутов в Уфе.

Известно, что днем 19 сентября водителя остановили сотрудники ГИБДД. При проверке в салоне автобуса были нарушения, связанные с установкой газобаллонного оборудования, которые представляли опасность здоровью и жизни пассажиров. Техническая экспертиза также подтвердила степень опасности нарушений.

На данный момент следственный комитет устанавливает все обстоятельства преступления, расследование уголовного дела продолжается.

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