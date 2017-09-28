В Уфе осудят водителя автобуса за перевозку пассажиров в опасных условиях

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении 36-летнего жителя Кармаскалинского района, работающего водителем автобуса, следовавшего по одному из маршрутов в Уфе.
Известно, что днем 19 сентября водителя остановили сотрудники ГИБДД. При проверке в салоне автобуса были нарушения, связанные с установкой газобаллонного оборудования, которые представляли опасность здоровью и жизни пассажиров. Техническая экспертиза также подтвердила степень опасности нарушений.
На данный момент следственный комитет устанавливает все обстоятельства преступления, расследование уголовного дела продолжается.