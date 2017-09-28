Башкирия попросит у Москвы деньги на развитие региональных авиаперевозок

- Ещё одна тема – субсидирование региональных перевозок. Это направление деятельности идёт с переменным успехом – что-то у нас получается, что-то не очень. В целом, мы поддерживаем эту программу, готовы выделять финансирование, софинансировать эту работу. Но важно, чтобы выросло и софинансирование из федерального бюджета, - подчеркнул он. - Поэтому мы готовим предложения федеральному центру по необходимости роста выделения ресурсов из федерального бюджета. Конечно же, со своей стороны мы будем делать всё для того, чтобы такая работа продолжалась.