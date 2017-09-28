Башкирия попросит у Москвы деньги на развитие региональных авиаперевозок

Вчера, 27 сентября, в Доме Правительства в Уфе прошло совещание на тему развития региональных авиаперевозок и модернизации международного аэропорта «Уфа» с участием членов правительства республики и руководителей авиакомпаний страны.
Глава региона Рустэм Хамитов сразу же подчеркнул, что в ближайшее время должна начаться модернизация терминала внутренних воздушных линий.
- Конечно же, мы благодарны руководству страны за то, что были выделены ресурсы на модернизацию аэродромного хозяйства. На сегодняшний день вы как профессионалы можете оценить, что у нас сделано и в каком состоянии находится все это огромное хозяйство, - не упустил случая похвалить коллектив уфимского авиаузла Рустэм Хамитов, добавив, что останавливаться на достигнутом ни в коем случае нельзя.
- Нам нужно расширение географии полетов из аэропорта «Уфа». Нужно увеличение количества партнеров-авиакомпаний. Необходимо увеличить международные и региональные направления, в особенности, в те страны и субъекты Российской Федерации, с которыми у республики активно развивается сотрудничество, - обозначил ближайшую перспективу глава региона.
По его словам, с учетом того, что после памятных саммитов ШОС и БРИКС 2015 года Башкирия сразу вошла в тройку конгрессных центров России, нагрузка на аэропорт должна была также вырасти. При этом важно увеличивать число базирующихся в уфимском аэропорту самолетов. Есть идея создать единый центр технического обслуживания и ремонта самолетов в Уфе. Для этого подошел бы, к примеру, ангар, в котором раньше проходили техобслуживание самолеты ТУ-134, который можно сдать в аренду или даже продать толковому хозяину.
Тема финансирования развития авиаперевозок проходила красной нитью через все выступление Рустэма Хамитова.
- Ещё одна тема – субсидирование региональных перевозок. Это направление деятельности идёт с переменным успехом – что-то у нас получается, что-то не очень. В целом, мы поддерживаем эту программу, готовы выделять финансирование, софинансировать эту работу. Но важно, чтобы выросло и софинансирование из федерального бюджета, - подчеркнул он. - Поэтому мы готовим предложения федеральному центру по необходимости роста выделения ресурсов из федерального бюджета. Конечно же, со своей стороны мы будем делать всё для того, чтобы такая работа продолжалась.
По мнению главы республики, до сих пор никак не реализована тема авиаперевозок внутри региона.
- У нас в этом плане местная авиация практически не работает, за исключением авиалесохраны, санитарной авиации, наблюдения с воздуха для разного рода трубопроводных компаний. Все это есть, но нет перевозки пассажиров, - посетовал Рустэм Хамитов, добавив, что руководство Башкирии даже готово субсидировать тех, кто возьмется за развитие данного направления.
- Наша республика простирается с севера на юг на 600 км. Собственно говоря, это авиационное, вертолётное расстояние. Но движения в этой части нет, - констатировал он. - Тем не менее, будем продолжать развивать санитарную авиацию. Есть поручение президента Российской Федерации по развитию этого направления деятельности. Конечно же, в этой части мы будем работать.
Для справки
В 2017 году из бюджета Башкирии было выделено 60 млн рублей субсидий на авиаперевозки. 15 сентября уфимский аэропорт обслужил 2-миллионного пассажира, а по итогам 2017 года руководство предприятия планирует перевезти более 2,65 млн авиапассажиров.