В Башкирии подожгли приемную вице-спикера регионального парламента

По его словам, приемная в Стерлитамаке действует уже больше полутора лет. За это время были приняты около тысячи человек, после общения с которыми было направлено в различные инстанции около 600 депутатских запросов, связанных с претензиями к управляющим компаниям, которые, к слову, в городе принадлежат всего паре компаний, а также финансовым потребительским кооперативам, застройщикам. По некоторым из них были возбуждены уголовные дела. Например, по ситуации с пайщиками земель в Аургазинском и Стерлитамакском районах, где в общей сложности порядка 900 пайщиков лишились своих земельных паев.