В Башкирии подожгли приемную вице-спикера регионального парламента

В Стерлитамаке неизвестные ночью попытались поджечь приемную вице-спикера Госсобрания-Курултая Башкирии Вадима Старова на улице Худайбердина.
Больше всего пострадала входная дверь в офисное помещение. Злоумышленники подложили под нее автомобильную покрышку и подожгли. Внешняя стена здания оказалась сильно закопчена, пострадал баннер с именем депутата.
Данное происшествие весьма взволновало жильцов дома, в котором располагается приемная Вадима Старова. Они уже заявили, что намерены через прокуратуру потребовать выселения депутатской приемной для того, «чтобы их оградили от политических разборок». Тем более, что подобное здесь происходит уже не впервые. Похожий случай был в августе, тогда неизвестные закидали офис приемной «коктейлями Молотова».
Известный стерлитамакский общественник Дамир Гарифуллин тогда предположил, что коммунист сам мог организовать поджог.
- Через год у нас выборы в республиканский парламент, - объясняет активист. - Вот и сейчас, возможно, народный избранник сделал ход конем, чтобы напомнить о себе.
Однако сам Вадим Старов, избранный от КПРФ, категорически возражает против подобных предположений.
- После предыдущего случая в августа у меня две версии: бытовое хулиганство или это связано с общественно-политической деятельностью, - рассказал он Медиакорсети. – Но теперь после повторного поджога, я склоняюсь больше к политической версии.
По его словам, приемная в Стерлитамаке действует уже больше полутора лет. За это время были приняты около тысячи человек, после общения с которыми было направлено в различные инстанции около 600 депутатских запросов, связанных с претензиями к управляющим компаниям, которые, к слову, в городе принадлежат всего паре компаний, а также финансовым потребительским кооперативам, застройщикам. По некоторым из них были возбуждены уголовные дела. Например, по ситуации с пайщиками земель в Аургазинском и Стерлитамакском районах, где в общей сложности порядка 900 пайщиков лишились своих земельных паев.
В пресс-службе МВД по РБ сообщили, что проводят тщательную проверку по факту повреждения двери офисного помещения на улице Худайбердина.
- Ночью 24 сентября в экстренные службы города поступило сообщение о возгорании входной группы на первом этаже здания. В настоящее время устанавливаются обстоятельства происшествия, - сообщили Медиакорсети в пресс-службе ведомства.
Медиакорсеть будет следить за ситуацией.