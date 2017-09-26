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В Стерлитамаке появился аппарат по подводному вытяжению позвоночника

26 сентября 2017, 10:43
Впервые в Стерлитамаке в санатории-профилактории «Ольховка», принадлежащем "Башкирской содовой компании", стало возможным лечение и профилактика заболеваний позвоночника. Здесь появилась установка автоматизированного комплекса для подводного вытяжения и гидромассажа.

Подводное вытяжение позвоночника – это относительно новая методика лечения и профилактики заболеваний позвоночника. В последнее время она приобретает все большую популярность, благодаря своей простоте и высокой эффективности. Успех лечения подводным вытяжением объясняется тем, что в теплой воде под действием дозированной нагрузки на позвоночник происходит полное расслабление мышц и растяжение околопозвоночных эластичных тканей и связок. Оно увеличивает расстояние между смежными позвонками, улучшает кровообращение и трофические процессы в межпозвонковых дисках.

- Уже в октябре первые пациенты смогут в полной мере оценить новое оборудование. Нашими специалистами разработан специальный двухнедельный курс лечения с сопутствующими процедурами. Необходимо отметить, чтобы приобрести путевку и получать лечение на данном аппарате, необходимо предоставить направление невролога и результат МРТ, - рассказывает директор санатория-профилактория «Ольховка» Гузель Хайбуллина.

Установка автоматизированного комплекса для подводного вытяжения - не единственное новшество, которое предлагает санаторий. Совсем недавно в грязелечебнице стали применять лечебные грязи озера Горькое-Мамонтовское Алтайского края. Многие известнейшие здравницы России работают именно с этим сырьем. Алтайские грязи уже давно прошли медицинские испытания и подтвердили свою клиническую эффективность.

Также вводится дополнительная процедура: электрофорез с карипазимом (вытяжка млечного сока папайи). Это уникальное средство, которое используется для лечения остеохондроза, межпозвоночных грыж, заболеваний спины и суставов. Лечение осуществляется в соответствии с методикой В.Л. Найдина – профессора НИИ нейрохирургии им. Н.Н Бурденко.

Справка:

Санаторий-профилакторий «Ольховка» находится на балансе Башкирской содовой компании. Здесь проходят санаторно-курортное лечение не только работники предприятия, но и жители Стерлитамака и близлежащих районов РБ. Медицинский профиль санатория: опорно-двигательный аппарат; органы дыхания; сердечно-сосудистая система; центральная и вегетативная нервная система.

В санатории можно пройти курс лечения и реабилитации, а также просто поддержать здоровье по доступным ценам и на действительно высоком уровне. Пациентов ждет профессиональный персонал и огромный выбор процедур: ванны, кедровая бочка, гидромассаж, циркулярный душ, душ Шарко, кабинеты теплолечения, грязелечения, фитолечения, физкабинета и многое другое.

Созданы условия и для комфортного проживания: комнаты оснащены всем необходимым, на территории имеется бассейн, спортивный зал, клуб и столовая. В каждой комнате кабельное телевидение, бесплатный wi-fi.

Официальный сайт cанатория: www.sp-olhovka.ru

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