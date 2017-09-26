В Стерлитамаке появился аппарат по подводному вытяжению позвоночника

Подводное вытяжение позвоночника – это относительно новая методика лечения и профилактики заболеваний позвоночника. В последнее время она приобретает все большую популярность, благодаря своей простоте и высокой эффективности. Успех лечения подводным вытяжением объясняется тем, что в теплой воде под действием дозированной нагрузки на позвоночник происходит полное расслабление мышц и растяжение околопозвоночных эластичных тканей и связок. Оно увеличивает расстояние между смежными позвонками, улучшает кровообращение и трофические процессы в межпозвонковых дисках.