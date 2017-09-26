В Башкирии нашли место гибели французского Чкалова и его соратников

На днях в Краснокамском районе Башкирии неподалеку от деревни Старый Буртюк прошла встреча местных жителей с активистами общественной культурно-просветительской организации «Альянс-Франсез-Уфа», которая выступила с инициативой установить памятник на месте крушения самолета французских летчиков. Представители «Альянс-Франсез-Уфа» приехали туда, чтобы лучше изучить местность и решить, каким должен быть будущий памятник. Об этой встрече рассказал телеканал «ТНТ-Нефтекамск».
Своими воспоминаниями поделился местный старожил Салих Низамов, который даже смог указать место падения самолета.
- Я помню, как будучи маленьким мальчиком, приходил сюда вместе со взрослыми, когда упал самолет. Здесь и по сей день осталась яма на месте катастрофы, - рассказал Салих Низамов.
По старым газетным вырезкам и архивным документам краеведам удалось узнать имена разбившихся в Башкирии французских летчиков. Один их них выжил, его звали Марсель Доре, а погибли тогда механик Рене Месмон и пилот Жозе Флебри. Последний, кстати, очень известен во Франции, потому что одним из первых совершил трансатлантический перелет, его даже называли французским Чкаловым. После гибели Флебри его отпевали в Соборе Парижской Богоматери, его именем во Франции названы улицы и мосты.
Есть версия, что именно изучение французского самолета, разбившегося в Башкирии, и такого же воздушного судна, упавшего в Иркутской области, помогло советским авиаконструкторам создать новый для тех времен самолет АНТ-25. По крайней мере, авиаконструктор Андрей Туполев приезжал на места катастроф лично.
- После того, как на этом месте будет установлен памятник, это место можно будет включить в перечень туристических маршрутов, - отметил представитель башкирского отделения «Русского географического общества» Рифкат Денисламов.