В Башкирии нашли место гибели французского Чкалова и его соратников

По старым газетным вырезкам и архивным документам краеведам удалось узнать имена разбившихся в Башкирии французских летчиков. Один их них выжил, его звали Марсель Доре, а погибли тогда механик Рене Месмон и пилот Жозе Флебри. Последний, кстати, очень известен во Франции, потому что одним из первых совершил трансатлантический перелет, его даже называли французским Чкаловым. После гибели Флебри его отпевали в Соборе Парижской Богоматери, его именем во Франции названы улицы и мосты.