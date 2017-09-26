mkset.ru
ГлавноеВсе новости

В Башкирии нашли место гибели французского Чкалова и его соратников

26 сентября 2017, 16:26
Самолет под управлением пилотов из Франции упал в Краснокамском районе Башкирии в 1931 году.

На днях в Краснокамском районе Башкирии неподалеку от деревни Старый Буртюк прошла встреча местных жителей с активистами общественной культурно-просветительской организации «Альянс-Франсез-Уфа», которая выступила с инициативой установить памятник на месте крушения самолета французских летчиков. Представители «Альянс-Франсез-Уфа» приехали туда, чтобы лучше изучить местность и решить, каким должен быть будущий памятник. Об этой встрече рассказал телеканал «ТНТ-Нефтекамск».

Своими воспоминаниями поделился местный старожил Салих Низамов, который даже смог указать место падения самолета.

- Я помню, как будучи маленьким мальчиком, приходил сюда вместе со взрослыми, когда упал самолет. Здесь и по сей день осталась яма на месте катастрофы, - рассказал Салих Низамов.

По старым газетным вырезкам и архивным документам краеведам удалось узнать имена разбившихся в Башкирии французских летчиков. Один их них выжил, его звали Марсель Доре, а погибли тогда механик Рене Месмон и пилот Жозе Флебри. Последний, кстати, очень известен во Франции, потому что одним из первых совершил трансатлантический перелет, его даже называли французским Чкаловым. После гибели Флебри его отпевали в Соборе Парижской Богоматери, его именем во Франции названы улицы и мосты.

Есть версия, что именно изучение французского самолета, разбившегося в Башкирии, и такого же воздушного судна, упавшего в Иркутской области, помогло советским авиаконструкторам создать новый для тех времен самолет АНТ-25. По крайней мере, авиаконструктор Андрей Туполев приезжал на места катастроф лично.

- После того, как на этом месте будет установлен памятник, это место можно будет включить в перечень туристических маршрутов, - отметил представитель башкирского отделения «Русского географического общества» Рифкат Денисламов.

Материалы по теме
В Уфе установили памятник семьеВ Уфе появится памятник учителю начальных классов
#Новости#Памятники#Татьяна Майорова,#Общество#Видео
Подпишитесь
Что власти Башкирии пообещали мобилизованным, участникам СВО и их семьям: главное
Сегодня, 11:14
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Сегодня, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
Вчера, 19:57
В еще не открытом после ремонта парке в Уфе обнаружили сломанные конструкции
Вчера, 08:33
«Тревожные чемоданы»: военком Башкирии прокомментировал режим базовой готовности
Сегодня, 11:44
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
Вчера, 13:48