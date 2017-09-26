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В Башкирии из аварийного жилья переселили 68 человек

26 сентября 2017, 16:49
Жители Илишеевского района наконец-то получили ключи от квартир в новостройках.

На прошлой неделе, 22 сентября, жителям Илишеевского района вручили ключи от их новых квартир, сообщили в госкомстрое. Жилищные условия граждане улучшили в рамках Республиканской адресной программы по переселению граждан из аварийного и ветхого жилья.

Известно, что на сегодняшний день расселили 3 многоквартирных дома, которые ранее были признанными аварийными. Теперь 68 жителей села Верхнеяркеево будут жить в новостройках.

Как отметили в Госкомитете по строительстве и архитектуре, в рамках проекта в Илишеевском районе всего расселили уже 10 аварийных домов.

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