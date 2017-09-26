В Башкирии из аварийного жилья переселили 68 человек

На прошлой неделе, 22 сентября, жителям Илишеевского района вручили ключи от их новых квартир, сообщили в госкомстрое. Жилищные условия граждане улучшили в рамках Республиканской адресной программы по переселению граждан из аварийного и ветхого жилья.
Известно, что на сегодняшний день расселили 3 многоквартирных дома, которые ранее были признанными аварийными. Теперь 68 жителей села Верхнеяркеево будут жить в новостройках.
Как отметили в Госкомитете по строительстве и архитектуре, в рамках проекта в Илишеевском районе всего расселили уже 10 аварийных домов.