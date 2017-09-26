В Башкирии из аварийного жилья переселили 68 человек

На прошлой неделе, 22 сентября, жителям Илишеевского района вручили ключи от их новых квартир, сообщили в госкомстрое. Жилищные условия граждане улучшили в рамках Республиканской адресной программы по переселению граждан из аварийного и ветхого жилья.