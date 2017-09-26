Константина Толкачева попросили построить мост, чтобы спасти детские жизни

Известно, что школа и больница находятся в соседнем селе Инзер, поэтому дети и пенсионеры вынуждены ходить по этой дороге. По словам жителя, дети ежегодно гибнут под колесами поездов. Более того, объездная дорога находится настолько далеко, что в случае трагедии пожарные машины и кареты скорой помощи просто не смогут вовремя добраться до места назначения. Местные жители просят построить капитальный мост, по которому могли бы не только ходить люди, но и проезжал бы транспорт спецслужб.