Константина Толкачева попросили построить мост, чтобы спасти детские жизни

На личном приеме к Константину Толкачеву, секретарю регионального отделения «Единой России», обратился житель села Новохасаново Белорецкого района. Он рассказал о том, что селу очень нужен мост через железнодорожные пути.
По его словам, односельчане каждый день рискуют жизнью, проходя под стоящими поездами.
- В 1976 году село пополам разделила железная дорога. До строительства здесь был висячий мост, но он разрушился. Теперь, вот уже 40 лет, люди ходят по железной дороге с риском для жизни. Нам просто необходим здесь мост, - говорит заявитель.
Известно, что школа и больница находятся в соседнем селе Инзер, поэтому дети и пенсионеры вынуждены ходить по этой дороге. По словам жителя, дети ежегодно гибнут под колесами поездов. Более того, объездная дорога находится настолько далеко, что в случае трагедии пожарные машины и кареты скорой помощи просто не смогут вовремя добраться до места назначения. Местные жители просят построить капитальный мост, по которому могли бы не только ходить люди, но и проезжал бы транспорт спецслужб.
- Мы окажем содействие, насколько хватит наших возможностей. Вопросы безопасности и комфортного проживания граждан являются первостепенными. Ситуация требует погружения в проблему и принятия решения. Думаю, мы рассмотрим все возможные варианты. Учитывая, что это федеральная дорога, возможно, к строительству моста можно будет привлечь средства федерального бюджета. При необходимости в стороне не останется и республика, и муниципалитет, - сказал Константин Толкачев.
Стоит отметить, что село Новохасаново не единственное в Башкирии, столкнувшееся с такой же проблемой. Так, например, деревня Шингак-Куль Чишминского района также разделена на две части железнодожными путями. Там тоже ежедневно останавливаются грузовые составы, под которыми приходится пролазить и детям, и пенсионерам, чтобы добраться до школы и больницы. Местные жители неоднократно обращались в различные инстанции, однако проблема по сей день остается актуальной.