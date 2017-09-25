В Уфе более 15 тысяч человек было эвакуировано из-за ложных звонков о бомбе

Службы экстренного реагирования выезжали на место происшествия по каждому подозрительному звонку. Всего в Уфе за это время были эвакуированы 15 485 человек, однако в указанных помещениях ни разу не были найдены ни подозрительные предметы, ни взрывные устройства.