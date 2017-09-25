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В Уфе более 15 тысяч человек было эвакуировано из-за ложных звонков о бомбе

25 сентября 2017, 15:18
В мэри Уфы посчитали количество эвакуированных.

Вчера, 24 сентября, в Уфе была зафиксирована телефонная атака ложными звонками о подозрительных предметах и заложении взрывных устройств. Пришлось эвакуировать граждан из одного отеля и трех крупных торговых центров. Напомним, также подобные звонки стали причиной массовых эвакуаций 11 сентября. Как сообщили в уфимской мэрии, всего за это время поступило 20 таких звонков.

Службы экстренного реагирования выезжали на место происшествия по каждому подозрительному звонку. Всего в Уфе за это время были эвакуированы 15 485 человек, однако в указанных помещениях ни разу не были найдены ни подозрительные предметы, ни взрывные устройства.

Администрация города напоминает, что заведомо ложные сообщения уголовно наказуемы. Сейчас спецслужбы проводят розыскные мероприятия, чтобы установить и задержать телефонных хулиганов.

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