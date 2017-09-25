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«Уфа» - «Арсенал»: Футбольный фристайл, вип-болельщик и мнения игроков

25 сентября 2017, 10:57
Медикорсеть публикует видео с комментариями футболистов, а также фоторепортаж с победного матча.

Вчера, 24 сентября, на стадионе «Нефтяник» футбольный клуб «Уфа» победил тульский «Арсенал» - 1:0. Это была первая победа после серии, когда уфимский клуб не мог победить в течение семи матчей подряд, если считать кубковые игры.

На стадионе болельщиков встречал оркестр и футбольный фристайл.

На матч прибыл главный болельщик республики – глава региона Рустэм Хамитов.

Что еще можно было увидеть на поле и на трибунах – в фоторепортаже Валерия Шахова.

Автор победного гола Сильвестр Игбун (Слай) в послематчевом комментарии сказал, что это была трудная игра.

- На нас давило, что не могли забить и победить в течение шести матчей (в чемпионате - прим.), - сказал Слай. - Я рад, что нам удалось забить. Что касается гола, то Паша Аликин хорошо поборолся, оставил мяч в игре, Ваня Пауревич сделал отличную передачу, и мне осталось только попасть в ворота. Доволен, что наконец-то смог забить.

Защитник ФК «Арсенал» Стоппила Сунза также признался, что игра была трудной.

- Сложная игра, много борьбы было, достаточно равные шансы, - сказал Сунзу. – У нас были возможности забить, мы их не использовали, да и удача отвернулась от нас.

Полузащитник ФК «Арсенал» Михаил Александров считает, что тульская команда могла сильнее сыграть первый тайм.

- Не совсем удачным было начало первого тайма, - сказал болгарский полузащитник. – Если бы мы с первых минут стали играть, так как во втором тайме, то у нас было бы больше моментов. И кто знает, каким был бы тогда результат.

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