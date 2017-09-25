«Уфа» - «Арсенал»: Футбольный фристайл, вип-болельщик и мнения игроков

Вчера, 24 сентября, на стадионе «Нефтяник» футбольный клуб «Уфа» победил тульский «Арсенал» - 1:0. Это была первая победа после серии, когда уфимский клуб не мог победить в течение семи матчей подряд, если считать кубковые игры.
На стадионе болельщиков встречал оркестр и футбольный фристайл.
На матч прибыл главный болельщик республики – глава региона Рустэм Хамитов.
Что еще можно было увидеть на поле и на трибунах – в фоторепортаже Валерия Шахова.
Автор победного гола Сильвестр Игбун (Слай) в послематчевом комментарии сказал, что это была трудная игра.
- На нас давило, что не могли забить и победить в течение шести матчей (в чемпионате - прим.), - сказал Слай. - Я рад, что нам удалось забить. Что касается гола, то Паша Аликин хорошо поборолся, оставил мяч в игре, Ваня Пауревич сделал отличную передачу, и мне осталось только попасть в ворота. Доволен, что наконец-то смог забить.
Защитник ФК «Арсенал» Стоппила Сунза также признался, что игра была трудной.
- Сложная игра, много борьбы было, достаточно равные шансы, - сказал Сунзу. – У нас были возможности забить, мы их не использовали, да и удача отвернулась от нас.
Полузащитник ФК «Арсенал» Михаил Александров считает, что тульская команда могла сильнее сыграть первый тайм.
- Не совсем удачным было начало первого тайма, - сказал болгарский полузащитник. – Если бы мы с первых минут стали играть, так как во втором тайме, то у нас было бы больше моментов. И кто знает, каким был бы тогда результат.