Тело погибшей в Башкирии альпинистки передано родным девушки

- Это горе.., - пишет Руфина Шагапова. - В эту минуту хочется снова выразить слова соболезнования родным и близким погибшей и поблагодарить неравнодушных людей, в том числе туристов, которые как могли оказывали моральную и посильную помощь. В тоже время мы понимаем, что работа региональных экстренных служб должна быть иной. Анализируя конкретно этот случай на Инзерских зубчатках, спасателям не удалось сработать оперативнее и слаженнее. И это необходимо менять.