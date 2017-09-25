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Тело погибшей в Башкирии альпинистки передано родным девушки

25 сентября 2017, 11:49
Тело сорвавшейся с Инзерских зубчаток 25-летней альпинистки накануне передано родным в Екатеринбург. Это произошло сразу после оформления всех необходимых бумаг.

О передаче тела родным сообщила на своей странице Вконтакте депутат Госсобрания-Курултая РБ Руфина Шагапова. Мужчина, упавший вместе с девушкой и получивший тяжелые травмы, также был отправлен в Екатеринбург.

- Это горе.., - пишет Руфина Шагапова. - В эту минуту хочется снова выразить слова соболезнования родным и близким погибшей и поблагодарить неравнодушных людей, в том числе туристов, которые как могли оказывали моральную и посильную помощь. В тоже время мы понимаем, что работа региональных экстренных служб должна быть иной. Анализируя конкретно этот случай на Инзерских зубчатках, спасателям не удалось сработать оперативнее и слаженнее. И это необходимо менять.

Напомним, трагедия произошла в субботу. 25-летняя девушка и 31-летний мужчина сорвались со скалы с высоты около 20-ти метров. Свидетелями трагедии стали депутаты Госсобрания-Курултая, проводившие в этот день выездное заседание в Белорецком районе. По факту смерти девушки начата доследственная проверка.

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