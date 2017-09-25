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Парламент Башкирии опубликовал способы борьбы с вредными выбросами в Уфе

25 сентября 2017, 14:42
Руководитель Росприроднадзора рассказал, что нужно делать, чтобы прекратить бесконечное загрязнение природы Башкирии.

В минувший четверг на пленарном заседании Госсобрания Башкирии был поднят вопрос о загрязнении природы выбросами с заводов и фабрик республики. В своем докладе руководитель Росприроднадзора Юрий Дудников рассказал об основных источниках загрязнения воздуха в Уфе, а также предложил способы борьбы с вредными выбросами.

На Госсобрании было решено, что доклад Дудникова необходимо опубликовать и распространять среди депутатов и жителей республики, ведь проблема имеет весьма обширный характер.

В частности, Юрий Дудников считает, что начать бороться с проблемой загрязнения природы нужно администрациям крупных городов, таких как Уфа, Стерлитамак, Салават и других.

Дело в том, что в ходе проверок с 2012 года в северной промышленной зоне Уфы было обнаружено более 100 неучтенных предприятий, не имеющих резрешительных документов или даже не зарегистрированных в ЕГРЮЛ.

- Считаем, что администрациям необходимо провести инвентаризацию договоров аренды на предмет целевого использования земельных участков; предусмотреть в договорах аренды в границах населенных пунктов запреты на отдельные виды деятельности, оказывающие негативное воздействие на атмосферный воздух. Такие как обезвреживание отходов, обжиг металлолома, слив-налив нефтепродуктов, органический синтез и т.д.; необходимо пересмотреть генеральные планы развития территорий с целью запрещения размещения экологически вредных промышленных производств в городе и вывода за пределы городской черты экологически опасных объектов. В некоторых городах Российской Федерации уже разработаны планы поэтапного вывода опасных объектов за пределы города (Екатеринбург, Красноярск, Москва и др.), - уточнил в своем докладе руководитель Росприроднадзора.

Теперь доклад доступен на официальном сайте Госсобрания Башкирии.

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