Парламент Башкирии опубликовал способы борьбы с вредными выбросами в Уфе

- Считаем, что администрациям необходимо провести инвентаризацию договоров аренды на предмет целевого использования земельных участков; предусмотреть в договорах аренды в границах населенных пунктов запреты на отдельные виды деятельности, оказывающие негативное воздействие на атмосферный воздух. Такие как обезвреживание отходов, обжиг металлолома, слив-налив нефтепродуктов, органический синтез и т.д.; необходимо пересмотреть генеральные планы развития территорий с целью запрещения размещения экологически вредных промышленных производств в городе и вывода за пределы городской черты экологически опасных объектов. В некоторых городах Российской Федерации уже разработаны планы поэтапного вывода опасных объектов за пределы города (Екатеринбург, Красноярск, Москва и др.), - уточнил в своем докладе руководитель Росприроднадзора.