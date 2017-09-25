Как выбрать жалюзи к мансардным и нестандартным окнам

Рулонная штора. Состоит из цельного тканевого полотна, намотанного на алюминиевую трубу и свернутого в рулон. Сзади трубы прикреплена алюминиевая планка. Другая сторона полотна вдета в алюминиевую нижнюю планку (или отвес).Труба держится на пластиковых механизмах по бокам, цепочка собрана и расположена с одной из сторон. В зависимости от плотности ткани и предназначения, они могут полностью либо частично препятствовать поступлению солнечного света в помещение.
Состоит из чередования цельного тканевого полотна и сетки в одинаковой последовательности. Полотно с одной стороны намотано на алюминиевую трубу, с другой стороны вдетов алюминиевую планку и аккуратно свернуто в рулон. Ровно посередине полотна вдета алюминиевая нижняя планка (или отвес).Труба держится на пластиковых механизмах по бокам, цепочка собрана и расположена с одной из сторон указанной клиентом. Может также, как и рулонная штора, полностью либо частично препятствовать поступлению солнечного света.
Состоит из цельного тканевого полотна, которая выглядит как собранная в складки ткань (плиссированная ткань).С каждой стороны, в качестве основы, на которой держится ткань выступает алюминиевый профиль. По краям профиля крепятся пластиковые механизмы. Фиксируется изделие на окно при помощи натяжении по краям специальными струнами.
В минимальной комплектации система для электрических жалюзи состоит из привода, регулятора конечного положения, конуса намотки, блока питания и переключателя. Система для электрических жалюзи позволяет сворачивать–разворачивать жалюзи автоматически, через пульт управления или встроенный на стену выключатель.
На ткань. Следует помнить, что долговечность штор и жалюзи зависит и от ткани, и от качественных комплектующих. Ткани для жалюзи и рулонных штор производства фабрики “АсЖалюзи” произведены в Турции. Имеют международные сертификаты качества, экологичности, соответствуют требованиям безопасности международной сертификации ISO 14001, по требованиямнегорючестисоответствуют международным стандартам PESFR. В тканях используются натуральные нити, а также современные материалы и технологии безопасной и экологичной пропитки. Ткани изготавливаются на современном производстве в Турции, ориентированном на европейский рынок. Многолетний опыт эксплуатации продукции в жарких городах Турции, таких как Анталия, Алания, Бодрум, Сиде подтверждают качество сохранения цветов. Ткани хорошо поглощают шум, регулируют потоки воздуха и солнечного света, в зависимости от модели могут зрительно менять восприятие размеров помещения.Качество эскиза и исполнения, ткань, подкладка, швы, аксессуары и индивидуальность – вот факторы, из которых складывается цена заказных штор."АсЖалюзи" предлагает разумный и взвешенный подход к ценообразованию, учитывая как интерес клиента, так и собственную жесткую политику поддержания уровня качества.
Нужно помнить, что шторы, сделанные на заказ – это своего рода произведение искусства, произведенное не только талантливым дизайнером, но и трудолюбивыми швеями и закройщиками, каждый из которых гордится своей работой.
Долговечность штор очень важна: люди не часто меняют свои интерьеры. Обычно срок службы качественных портьер составляет более пяти лет в практически первоначальном виде и функциональности.
Все механизмы, которые используются при монтаже штор - фабричного производства, они изготовлены в Германии.
Монтаж производится специалистами фирмы, которые регулярно проходят обучение на фабрике в Турции. Точный замер, расчет и контроль на всех этапах производства позволяют добиться идеального результата. Услуги дизайнера и монтажа для клиентов бесплатны.
Специалисты готовы ответить на все вопросы по эксплуатации штор и жалюзи в любое время. Рассмотрение заявки на изготовление в течение одного часа, а изготовление - в течение одного дня. В Уфе находится склад, в наличии более 300 видов тканей, работает производственный цех.производство может изготавливать и отгружать более 300 разных изделий из рулонных штор, зебры и плиссе - ежедневно.
Гарантия два года.
Рулонные шторы, как и некоторые другие современные виды занавесок, покрыты составом, который отталкивает от материала пыль, защищает изделие от растягивания и выгорания. Именно поэтому они не теряют свой цвет, даже если постоянно находятся под лучами солнца. Но это же и причина, по которой стоит отказаться от использования стиральной машинки для ухода за подобными шторами.Такие изделия нельзя стирать, чтобы не подвергать их дополнительному риску. Необходимо избегать любого механического воздействия на полотно, короб и другие комплектующие, а также попадания грязи на полотно ткани. Не допускается резкий подъем и опускание полотна. Допускается только сухая чистка полотна ткани мягкой щеткой, или губкой.Турецкие Рулонные шторы от фабрики Ас Жалюзипропитаны дополнительным устойчивым к влаге составом, поэтому их можно протирать влажной, смоченной в 30С воде. Сушить рулонные шторы и шторы зебра нужно в открытом виде, а шторы плиссе – наоборот, только в закрытом.
Если вы заботитесь о своем здоровье и о здоровье Ваших близких, стоит покупать качественные и дорогие шторы: чем лучше будет ткань, тем больше на нее будет нанесено специального состава, который убережет материал от пыли и повреждений. Чтобы продлить жизнь рулонным шторам, не стоит вешать их вблизи радиаторов или другихобогревательных приборов в комнатах с высоким уровнем влажности. Такой простой, но эффективный уход за рулонными шторами поможет сохранить изделия в отличном состоянии на длительное время.Допускается только сухая чистка полотна ткани мягкой щеткой или пылесосом, короб и направляющие протирать мокрой тряпкой. Ремонт при необходимости следует доверить профессионалам.Штору плиссе можно замачивать в теплом мыльном растворе, сушить в собранном виде около 48 часов. Гладить нельзя.
У «АсЖалюзи» - более 300 дилеров по России и СНГ, а сотрудники проходят обучение в Турции. Есть офис в Анталии, Франкфурте и Уфе. В Уфе склад более 500 квадратных метров и склад тканей более 300 видов материалов на любой выбор. Сотрудники фабрики каждый день собирают и отправляют заказчикам дизайны от самых простых до сложных, мансардных, согласно размерам заказчика. Много нестандартных круглых, треугольных или потолочных окон, которые требуют эстетического оформления. Или обычных, когда клиенту необходима элементарная защита от дневного света или посторонних глаз.
В Уфе склад и офис располагаются на ул.Глазовская, д. 24/1. Телефон 8-927-238-93-38, 8(347)216-48-80