Как выбрать жалюзи к мансардным и нестандартным окнам

Рулонные шторы, как и некоторые другие современные виды занавесок, покрыты составом, который отталкивает от материала пыль, защищает изделие от растягивания и выгорания. Именно поэтому они не теряют свой цвет, даже если постоянно находятся под лучами солнца. Но это же и причина, по которой стоит отказаться от использования стиральной машинки для ухода за подобными шторами.Такие изделия нельзя стирать, чтобы не подвергать их дополнительному риску. Необходимо избегать любого механического воздействия на полотно, короб и другие комплектующие, а также попадания грязи на полотно ткани. Не допускается резкий подъем и опускание полотна. Допускается только сухая чистка полотна ткани мягкой щеткой, или губкой.Турецкие Рулонные шторы от фабрики Ас Жалюзипропитаны дополнительным устойчивым к влаге составом, поэтому их можно протирать влажной, смоченной в 30С воде. Сушить рулонные шторы и шторы зебра нужно в открытом виде, а шторы плиссе – наоборот, только в закрытом.