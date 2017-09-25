Башкирия стала лидером в России по объему микрозаймов

Наряду с микроофисами активно развивается сектор онлайн-кредитования. Многочисленные сервисы представляют возможность получить деньги, не выходя из дома. Для этого зачастую достаточно лишь, чтобы вам было больше 18 лет, и вы были гражданином России. Такие сервисы сопровождаются привлекательными лозунгами «Мгновенно. Круглосуточно. На любой счет». Например, вы хотите занять 12 тысяч рублей на 10 дней. Получить их на карту, зайдя на один из сайтов, вы может сразу, без заминок. Только через 10 дней возвращать придется уже более 15 тысяч. Хорошо, если ко времени выплаты деньги у вас найдутся. Но если же вы не уплатите эту сумму, проценты будут копиться каждый день, и в итоге ваш долг может вырасти до невероятных сумм. Однако многих это не пугает. По даннымкомпании Е-заем, за первое полугодие в Башкирии было выдано онлайн-займов на 152,6 млн руб. В сравнении с прошлым годом прирост составил 76 процентов.