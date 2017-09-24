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В горах Башкирии погибла 25-летняя альпинистка из Екатеринбурга

24 сентября 2017, 09:35
В Белорецком районе Башкирии на горном хребте Инзерские зубчатки вчера погибла 25-летняя альпинистка из Екатеринбурга. Упавший с ней 31-летний мужчина получил многочисленные переломы, его состояние сейчас оценивается как стабильно тяжелое.

О произошедшем сообщает ТАСС со ссылкой на депутата Госсобрания - Курултая РБ Руфину Шагапову, которая стала очевидцем происшествия.

- У нас совещание экологической рабочей группы Госсобрания Башкирии выездное вчера было, предметом было развитие внутреннего туризма в республике и инфраструктуры. Также запланирован был поход на Зубчатку. Вот все мы увидели наглядно. Двое пострадавших альпинистов: девушка сразу насмерть, а у мужчины переломаны ноги, мы его вынесли оттуда, донесли до ближайшего поселка Тирлян, - рассказала изданию Руфина Шагапова.

Сайт РБК-Уфа, редактор которого также оказалась очевидцем трагического происшествия уточняет, что дорога до Тирляна пострадавший был доставлен в поселок только через шесть часов. Самую сложную часть пути, по скалам и бездорожью, его несли случайно оказавшиеся рядом туристы, в основном, члены экологической рабочей группы Госсобрания Башкирии.

В Минздраве Башкирии сообщили, что состояние пострадавшего альпиниста оценивается как стабильно-тяжелое. По данным МЧС региона, на хребте находилась группа из четырех человек из Екатеринбурга, они не вставали на учет в Центре управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России.

- Они не зарегистрировались, поэтому мы не знали про них. Сейчас к месту выехал следственный комитет, - уточнили агентству ТАСС в пресс-службе ведомства.

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