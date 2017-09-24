По факту гибели альпинистки в Башкирии начата доследственная проверка

По предварительным данным, днем 23 сентября 2017 года четверо туристов из города Екатеринбурга совершили подъем на горный хребет. При спуске 25-летняя девушка и 31-летний парень сорвались и упали с высоты. Девушка скончалась на месте, парень доставлен в районную больницу.