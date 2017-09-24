mkset.ru
ГлавноеВсе новости

По факту гибели альпинистки в Башкирии начата доследственная проверка

24 сентября 2017, 11:23
Башкирский следком сообщил о проведении доследственной проверки по факту гибели 25-летней альпинистки на Инзерских зубчатках в Белорецком районе.

По предварительным данным, днем 23 сентября 2017 года четверо туристов из города Екатеринбурга совершили подъем на горный хребет. При спуске 25-летняя девушка и 31-летний парень сорвались и упали с высоты. Девушка скончалась на месте, парень доставлен в районную больницу.

- В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, следователь выехал для производства осмотра места происшествия, - говорится в сообщении. - По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение.

Материалы по теме
На Эльбрусе уфимская альпинистка сорвалась с горы в расщелину22 альпиниста бесследно пропали в тумане на ЭльбрусеВ горах Башкирии погибла 25-летняя альпинистка из Екатеринбурга
#Новости#Альпинист#Рустэм Башкирцев#Происшествия
Подпишитесь
Что власти Башкирии пообещали мобилизованным, участникам СВО и их семьям: главное
Сегодня, 11:14
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Сегодня, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
Вчера, 19:57
В еще не открытом после ремонта парке в Уфе обнаружили сломанные конструкции
Вчера, 08:33
«Тревожные чемоданы»: военком Башкирии прокомментировал режим базовой готовности
Сегодня, 11:44
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
Вчера, 13:48