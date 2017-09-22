В Башкирии осудят риэлтора за мошенничество с маткапиталом

В Ишимбае межрайонная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу против 52-летней местной предпринимательницы, которая обвиняется в мошенничестве с материнским капиталом. Об этом сообщается на сайте прокуратуры республики.
Как следует из материалов дела, бизнеследи представлялась своим жертвам риэлтором и обещала подыскать для них подходящие варианты приобретения жилья с использованием материнского капитала. Однако вместо этого женщина оформляла на паспортные данные женщин денежные займы, которые позднее погашались Пенсионным фондом за счет средств маткапитала, а также проводила по ним различные фиктивные сделки, а вырученные при этом средства присваивала.
На тот момент, когда предпринимательницу разоблачили, она успела причинить потерпевшим женщинам ущерб на общую сумму около 1,4 млн рублей.
Сейчас уголовное дело направлено в Ишимбайский городской суд и скоро должно быть рассмотрено по существу.
По данным прокуратуры республики, общее число нарушений, связанных с использованием материнского капитала, с начала года составило чуть больше 600. Абсолютное большинство официально зафиксированных правонарушений, связанных с маткапиталом, касается нарушения прав детей, проживающих в купленных на эти средства домах и квартирах. Как правило, приобретя недвижимость, родители не спешат надлежащим образом оформить документы и прописать на ней всех членов семьи, включая детей. Прокуратура, обязанная следить за соблюдением прав несовершеннолетних, заставляет родителей позаботиться о прописке их чад на новой жилплощади.
А вот преступления, подобные описанному выше мошенничеству, все-таки являются единичными случаями. По крайней мере, если говорить о зарегистрированных правоохранительными органами преступлениях. Но это не значит, что их нет. Специалисты с большой долей вероятности считают, что такие преступления являются латентными, то есть скрытыми - в том числе и потому, что заявить о них могли бы владелицы сертификатов. Однако они зачастую не делают этого, так как, вступая в сговор с подпольными дельцами, по сути, сами также нарушают закон.
Между тем, объявления с предложениями помочь в обналичивании маткапитала в обход установленных законом процедур можно без труда отыскать буквально на каждом углу.
Корреспондент Медиакорсети обзвонил нескольких авторов таких объявлений. Три телефона оказались недоступны, а по четвертому приятный женский голос сообщил, что за помощь в получении маткапитала, сумма которого на сегодняшний день в Башкирии составляет 453 тысячи 026 рублей, они хотели бы получить себе треть от этой суммы.
Юрист Айгуль Файзуллина предостерегает от такого рода сомнительных сделок.
- Поскольку материнский капитал, в том числе и региональные выплаты за усыновленных детей, является целевой финансовой поддержкой семьи, потратить его можно лишь на определенные государством нужды: покупку нового жилья, улучшение жилищных условий семьи, оплату лечения усыновленного ребенка, оплата образования детей в семье.
Просто получить деньги наличными нельзя, но можно использовать займ под материнский капитал как способ получить деньги для расчета с продавцом недвижимости. Важно убедиться в том, что организация, у которой вы хотели бы получить займ на эти цели, действительно надежна.
Компания должна иметь официальный юридический статус, подтвержденный документами ОГРН и ИНН, работать в офисе, оформленном по всем правилам, пользоваться формами договора, в которых расписаны условия, права и обязанности сторон, срок выдачи денег не должен превышать трех дней. Важно также, чтобы фирма не требовала оставить оригиналы документов. Достаточно того, чтобы ее сотрудники просто ознакомились с оригиналами и вернули их владельцам. В любом случае лучше много раз взвесить целесообразность обналичивания этих средств, ведь с годами может возникнуть необходимость оплаты обучения или лечения детей, и тогда маткапитал окажется кстати.
Напомним, что решением Госдумы программа маткапитала продлена до 31 декабря 2018 года. Прокуратура Башкирии не так давно обратилась в федеральный парламент с предложением об упрощении процедуры оформления маткапитала, и данное предложение депутатами Госдумы было одобрено.