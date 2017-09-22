В Башкирии осудят риэлтора за мошенничество с маткапиталом

А вот преступления, подобные описанному выше мошенничеству, все-таки являются единичными случаями. По крайней мере, если говорить о зарегистрированных правоохранительными органами преступлениях. Но это не значит, что их нет. Специалисты с большой долей вероятности считают, что такие преступления являются латентными, то есть скрытыми - в том числе и потому, что заявить о них могли бы владелицы сертификатов. Однако они зачастую не делают этого, так как, вступая в сговор с подпольными дельцами, по сути, сами также нарушают закон.