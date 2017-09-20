В Башкирии на видео попали два резвящихся на поле медведя

Издалека медведи выглядят очень мило, однако даже ради лучших кадров не стоит подходить к ним близко.
Уникальное видео предоставила творческая команда проекта «Культурный сезон. Путешествие по Башкирии», сообщает телеканал ГТРК «Башкортостан».
Там, в Баймакском районе, где работала съемочная группа, операторам удалось заснять, как два бурых медведя на огромной скорости перебегали трассу рядом с озером Талкас.
Как отмечают операторы, животные появились столь неожиданно, что очевидцам оставалось всего несколько секунд, чтобы начать бегущих медведей.