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В Башкирии на видео попали два резвящихся на поле медведя

20 сентября 2017, 18:24
Пушистые и опасные звери даже не подозревали, что их снимает скрытая камера.

Издалека медведи выглядят очень мило, однако даже ради лучших кадров не стоит подходить к ним близко.

Уникальное видео предоставила творческая команда проекта «Культурный сезон. Путешествие по Башкирии», сообщает телеканал ГТРК «Башкортостан».

Там, в Баймакском районе, где работала съемочная группа, операторам удалось заснять, как два бурых медведя на огромной скорости перебегали трассу рядом с озером Талкас.

Как отмечают операторы, животные появились столь неожиданно, что очевидцам оставалось всего несколько секунд, чтобы начать бегущих медведей.

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