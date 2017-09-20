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В Башкирии эвакуировали 90 человек из горящего автосалона

20 сентября 2017, 22:40
Пожар случился в Стерлитамаке.

Сегодня, 20 сентября, примерно в 16.30, начался пожар на крыше автосалона на улице Гоголя в Стерлитамаке. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления МЧС России по Башкирии.

Как уточнили в пресс-службе ведомства, дежурный получил звонок с сообщением о пожаре примерно в 16.30. Горела крыша автосалона «Кит стар». В процессе тушения пожарный эвакуировали около 90 человек.

По сообщению спасателей, огнеборцам удалось справиться с огнем уже через час. Обошлось без пострадавших. Сумма ущерба и причина возгоарния уточняется.

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